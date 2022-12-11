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وزير أوكراني: لا نية لتعليق صادرات الحبوب من أوديسا بعد هجمات روسية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 11:33 صباحا
وزير أوكراني: لا نية لتعليق صادرات الحبوب من أوديسا بعد هجمات روسية
سفينة شحن تركية تحمل الحبوب الأوكرانية في ميناء أوديسا، 29 يوليو 2022، (الإنترنت)
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قال وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي، اليوم الأحد، إن المتعاملين لا يعتزمون تعليق شحنات الحبوب من موانئ أوديسا على البحر الأسود، في أعقاب أحدث الهجمات الروسية على نظام الطاقة في المنطقة.

وصرح سولسكي، لـ«رويترز»، عبر الهاتف «هناك مشكلات لكن لم يبلغ متعاملون عن أي تعليق للشحنات، الموانئ تستخدم مصادر طاقة بديلة».

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب بالفيديو في ساعة متأخرة من مساء السبت، إن أكثر من 1.5 مليون شخص في منطقة أوديسا جنوب البلاد انقطعت عنهم الكهرباء بعد ضربات روسية بطائرات مسيرة على نظام توليد الطاقة.

ومنذ أكتوبر الماضي، تستهدف موسكو البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسلسلة من الضربات بصواريخ وطائرات مسيرة.

الكهرباء ستعود لسكان المدينة «في الأيام المقبلة»
وقالت السلطات المحلية في أوديسا، إن الكهرباء ستعود لسكان المدينة «في الأيام المقبلة»، في حين أن الإصلاح الكامل للشبكات قد يستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وتعد أوكرانيا من بين أكبر الدول المنتجة والمصدرة للذرة والقمح في العالم، لكن صادراتها تراجعت بشكل كبير بسبب الغزو الروسي.

- موسكو تؤكد تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية «دون تغيير»

وبعد حصار استمر قرابة ستة أشهر بسبب الغزو، عادت ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود في منطقة أوديسا، للعمل في نهاية يوليو، بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة، أن صادرات الحبوب الأوكرانية في الأيام الثمانية الأولى من ديسمبر، تراجعت بنسبة 47.6% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 1.09 مليون طن.

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