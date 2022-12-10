توقعات بتوصل صندوق النقد وغانا لاتفاق على مستوى الموظفين الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

توقعت ثلاثة مصادر مطلعة أن يتوصل صندوق النقد الدولي وغانا إلى اتفاق على مستوى الموظفين، بشأن اتفاق قرض بحلول يوم الثلاثاء على أبعد تقدير.

وقال ناطق باسم وزارة المالية في غانا، إنه لا يمكن الإدلاء بأي تعليق سوى أن المفاوضات جارية، وفق وكالة «رويترز».

وأوضح مصدران أنه من المتوقع أن يكون برنامج صندوق النقد الدولي، تسهيلًا ائتمانيًا ممتدًا يقدم مساعدة مالية للدول التي لديها مشكلات مطولة في ميزان المدفوعات.

تجاوز عقبات كبيرة في المفاوضات

ولفت أحد هذه المصادر ومصدر ثالث، إلى أنه تم تجاوز عقبات كبيرة في المفاوضات الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تسريع العملية.

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ولجأت غانا إلى صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة في يوليو الماضي، وهناك فريق من الصندوق موجود حاليًا في البلاد حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وقال وزير المالية كينيث أوفوري-أتا، إنه يأمل في الحصول على حزمة إغاثة تصل إلى ثلاثة مليارات دولار، ربما على مدى ثلاث سنوات، حيث تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ جيل.

وتقول غانا المنتجة للكاكاو والذهب والنفط، إنها تحتاج إلى الاتفاق بحلول نهاية العام.