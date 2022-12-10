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تحرك نقابي دولي للضغط على قطر بعد المونديال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 ديسمبر 2022, 08:40 صباحا
تحرك نقابي دولي للضغط على قطر بعد المونديال
عاملان يمران أمام لافتة تُظهر تعويذة المونديال
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أكد الأمين العام الجديد للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوكا فيسينتيني في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، أن «ما إن ينتهي المونديال، سنواصل ممارسة الضغط على قطر من أجل شروط عمل».

واعتبر فيسينتيني وهو إيطالي الجنسية، أنه «من الصعب جدًا لفت انتباه الرأي العام إلى شروط العمل في البلد خلال المونديال»، وأضاف «يتركز الانتباه بشكل كامل على المباريات، الأهم هو ضمان ما إن ينتهي المونديال، سنواصل ممارسة الضغط على السلطات وأرباب العمل في قطر».. وأشار إلى أن نظام «الكفالة» الذي يمنع العمال من تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد من دون إذن صاحب العمل، «أُلغي قانونًا (في قطر) لكن لا تزال هناك مشكلات كبيرة لتطبيق هذا الإجراء».

يشرح فيسينتيني الذي انتخب نوفمبر على رأس الاتحاد الدولي لنقابات العمال الذي يضم 332 نقابة من 163 دولة، أن عمليًا لا يزال هناك «الكثير من حالات الأجور غير المدفوعة وعقبات هائلة أمام العمال الذين يريدون تغيير وظائفهم»، وأكد أن «هناك الكثير من المشاكل في روسيا (حيث أقيم مونديال 2018) وفي جنوب أفريقيا (مونديال 2010) لكن «لا شيء يبلغ المستوى نفسه (الموجود) في قطر» حيث قضى أناس وسُجّلت أشكال من «العبودية في العمل»، غير أن فيسينتيني يشيد رغم كل شيء بانفتاح «ثوري إلى حد بعيد» لمكتب منظمة العمل الدولية في البلاد.

بطولات مونديال منصفة
ويأمل أن يتمكن مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومنظمات رياضية أخرى، من «خلق نوع من إطار» كي تكون المونديالات المقبلة والأحداث الرياضية الكبيرة الأخرى «منصفة وتضمن احترام العمال وحقوق الإنسان».

وكان المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبير هونغبو أعرب، الاثنين، عن تفاؤله بشأن التوصل لاتفاق مع فيفا حول حقوق العاملين في البلدان المرشحة لتنظيم كأس العالم.

في سياق منفصل، أعلن فيسينتيني الذي تمتد ولايته على أربعة أعوام، أنه يريد الحصول على «تدابير استثنائية لمساعدة الموظفين في تجاوز الأزمة» الناجمة عن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، ورأى أن «الحل هو تحديد سقف لأسعار الطاقة وإصلاح سوق الطاقة» ووضع حد لـ«المضاربة، عبر فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لمجموعات الطاقة».

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