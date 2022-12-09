بوتين يهدد الدول الغربية بـ«خفض إنتاج» النفط بسبب تحديد سقف لسعر الخام الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الدول الغربية بـ«خفض إنتاج» النفط الروسي «إذا لزم الأمر»، بعد أيام على تحديد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا سقفًا لسعر برميل النفط الروسي عند 60 دولارًا، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في بشكيك على هامش قمة إقليمية «سنفكر في احتمال خفض الإنتاج إذا لزم الأمر»، معتبرًا أن الآلية التي وضعها الغرب «قرار غبي»، «لا يؤثر على روسيا».

سريان الحد الأقصى لسعر النفط الروسي

بدأ الإثنين الماضي، سريان الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة السبع على سعر النفط الروسي المنقول بحراً مع محاولة الغرب الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، لكن روسيا قالت إنها لن تلتزم بهذا الإجراء حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.

- بدء سريان الحد الأقصى على سعر النفط الروسي

وفي أول تعليق رسمي، قال الكرملين الإثنين، إن هذا الإجراء «لن يؤثر على العمليات العسكرية في أوكرانيا»، ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تحذيره من أن يؤدي ذلك إلى «زعزعة استقرار» سوق الطاقة العالمية.

وستفرض دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، تطبيق السقف السعري الذي يأتي بالإضافة للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي عن طريق البحر والتعهدات المماثلة من قبل الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا.

ويسمح هذا الإجراء بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستخدام ناقلات لمجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وشركات التأمين ومؤسسات الائتمان، وذلك فقط إذا تم شراء الشحنة بالسقف السعري المحدد أو أقل.