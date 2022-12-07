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أميركا ستضاعف شحناتها من الغاز إلى بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 ديسمبر 2022, 06:12 مساء
أميركا ستضاعف شحناتها من الغاز إلى بريطانيا
مصفاة نفط في ساوثهامبتون في جنوب إنجلترا 4 أكتوبر 2021. (أرشيفية: أ ف ب)
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ستزيد الولايات المتحدة بشكل حاد شحناتها من الغاز إلى المملكة المتحدة في إطار اتفاق شراكة حول أمن الطاقة، على ما أُعلن اليوم الأربعاء.

وذكر بيان حكومي بريطاني «في السنوات المقبلة، تعتزم الولايات المتحدة زيادة كميات الغاز المصدرة إلى المملكة المتحدة أكثر من الضعف مقارنة بعام 2021، لضمان أمن الإمدادات والتخفيف من تقلب الأسعار».

وبذلك، تنوي واشنطن تصدير من تسعة إلى عشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال خلال العام المقبل عبر الموانئ البريطانية ولاسيما «ملء مخزون الغاز»، بحسب البيان.

شراكة جديدة بين أميركا وبريطانيا
وأوضح البيان أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة «ستعملان على تقليل الاعتماد العالمي على صادرات الطاقة الروسية وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة وتعزيز تعاونهما في مجال كفاءة الطاقة، النووية والمتجددة»، في إطار الشراكة الجديدة.

ستقود هذه الجهود مجموعة العمل الأميركية البريطانية الجديدة، وبينها كبار المسؤولين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الذين سيجتمعون للمرة الأولى الخميس.

ارتفعت أسعار الطاقة بشدة منذ إعادة فتح الاقتصاد بعد ذروة وباء «كوفيد-19»، وتسارعت منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع التضخم في العديد من مناطق العالم ما أثار أزمة في تكاليف المعيشة.

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