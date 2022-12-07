Atwasat

دراسة تتوقع ارتفاع الأجور بأكثر من 4% خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 ديسمبر 2022, 10:37 صباحا
دراسة تتوقع ارتفاع الأجور بأكثر من 4% خلال 2023
متظاهرون يرفعون يافطة في مدينة لايبزيغ شرق المانيا للمطالبة برفع الأجور، 10 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

من الولايات المتحدة إلى الصين مرورا بألمانيا، من المتوقع أن يتجاوز متوسط زيادة الأجور 4% في العام 2023 في سبع دول اقتصادية كبرى في العالم، حسب دراسة نشرتها شركة «ويليس تاورز واتسون» للاستشارات المالية.

ويتراوح معدل إعادة التقييم الذي تنوي الشركات القيام به للعام المقبل من 4% في فرنسا إلى 6.6% في البرازيل، و4.6% في الولايات المتحدة و5.67% في الصين، وفقا لما نقلت وكالة «فرانس برس» عن شركة التأمين والاستشارات البريطانية- الأميركية التي أجرت مسحا في 135 دولة، لكنها لم تشر سوى إلى الردود التي جرى جمعها في سبع اقتصادات رئيسية في العالم. 

في ست دول من السبع المعنية (ألمانيا وكندا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، تفوق نسبة الزيادة المخطط لها في العام 2023 تلك المسجلة في العام 2022. وتشكل البرازيل وحدها استثناء، فمن المتوقع أن يصل متوسط الزيادات إلى 7% في العام 2022 و6.6%العام المقبل.

- البنك المركزي الأوروبي: زيادة الأجور ستغذي التضخم في منطقة اليورو لسنوات
- ألمانيا.. تظاهرة تطالب برفع الأجور بنسبة 8% في قطاع الصناعة

أسباب زيادة الأجور

من بين الأسباب التي تدفع الشركات إلى منح زيادات أكثر سخاء، يأتي في الدرجة الأولى التضخم والتوترات في سوق العمل. وتقر في كل من الدول السبعة، أنها تواجه صعوبة متزايدة في التوظيف والاحتفاظ بموظفيها في العام 2022 مقارنة بالعام السابق.

وتتباين التقديرات بالنسبة لعام 2023، إذ تتوقع الشركات الكندية والأميركية أن يخف التوتر المتعلق بالتوظيف، فيما تعتقد الشركات الصينية أنه سيستمر. وتخشى ألمانيا وفرنسا والبرازيل والمملكة المتحدة من مواجهة صعوبة أكبر في التوظيف والاحتفاظ بالموظفين في العام 2023. 

وتواجه الشركات، وخاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والمهن الرقمية، صعوبة أكبر في التوظيف، مع ازدياد الطلب على المهندسين. واعتبر خليل آيت مولود، الذي يرأس دراسة الأجور في شركة «ويليس تاورز واتسون» أن «التوقعات الاقتصادية بشكل عام متشائمة لعام 2023 مع توقع حدوث ركود في عديد الاقتصادات».

أجريت الدراسة عبر الإنترنت في الفترة بين 3 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2022 وشملت 25 ألف شركة في 135 دولة، بينها ألمانيا (802) والبرازيل (500) وكندا (882) والصين (888) والولايات المتحدة (1550) وفرنسا (800) والمملكة المتحدة (1109).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد في «هذا المساء»: حفتر يرفض استبعاد العسكريين من الانتخابات

شاهد في «هذا المساء»: حفتر يرفض استبعاد العسكريين من الانتخابات
البرتغال تتأهل لمواجهة المنتخب المغربي بسداسية على سويسرا

البرتغال تتأهل لمواجهة المنتخب المغربي بسداسية على سويسرا
البرتغال تتأهل لمواجهة المنتخب المغربي بسداسية على سويسرا

البرتغال تتأهل لمواجهة المنتخب المغربي بسداسية على سويسرا
مدافع المنتخب الهولندي: إيقاف ميسي هو مهمة المنتخب ككل

مدافع المنتخب الهولندي: إيقاف ميسي هو مهمة المنتخب ككل
إنزاجي: أونانا لم يتأثر بما حدث في المونديال

إنزاجي: أونانا لم يتأثر بما حدث في المونديال
مدافع المنتخب الإنجليزي: فرنسا منتخب مميز ويملك لاعبين رائعين

مدافع المنتخب الإنجليزي: فرنسا منتخب مميز ويملك لاعبين رائعين
أوليفر بيرهوف يستقيل من الاتحاد الألماني

أوليفر بيرهوف يستقيل من الاتحاد الألماني
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة السويحلي والأهلي طرابلس في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة السويحلي والأهلي طرابلس في «دورينا»
السجن 21 عاما لأحد خاطفي كلاب ليدي غاغا

السجن 21 عاما لأحد خاطفي كلاب ليدي غاغا
كاركاتير خيري - المسؤول والمنصب

كاركاتير خيري - المسؤول والمنصب
شاهد في «اقتصاد بلس»: خمسة محامين ليبيين يقدمون طعنا للمحكمة لإلغاء اتفاقية حكومة الدبيبة وتركيا

شاهد في «اقتصاد بلس»: خمسة محامين ليبيين يقدمون طعنا للمحكمة لإلغاء اتفاقية ...
مؤسسة النفط تدعو الشركات العالمية لرفع «القوة القاهرة» عن عملياتها في ليبيا

مؤسسة النفط تدعو الشركات العالمية لرفع «القوة القاهرة» عن عملياتها في ليبيا
حكومة الوحدة تعلن رفع «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في ليبيا

حكومة الوحدة تعلن رفع «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي بالأرقام

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي بالأرقام
تأخير الشيخوخة وتحسين الهضم.. تعرف إلى فوائد بلسم الليمون

تأخير الشيخوخة وتحسين الهضم.. تعرف إلى فوائد بلسم الليمون
أستراليا تبني تلسكوبا تصفه بأنه من الأقوى في العالم

أستراليا تبني تلسكوبا تصفه بأنه من الأقوى في العالم
«هيومن رايتس ووتش» تنشر شهادات مروعة لمحتجزين سابقين في زنازين «الكانيات»

«هيومن رايتس ووتش» تنشر شهادات مروعة لمحتجزين سابقين في زنازين «الكانيات»
كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي

كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسعار النفط ترتفع بعد انخفاض 3% الجلسة السابقة
أسعار النفط ترتفع بعد انخفاض 3% الجلسة السابقة
السودان يخفض سعر الجازولين ويثبت البنزين
السودان يخفض سعر الجازولين ويثبت البنزين
«إياتا»: شركات الطيران تتجه لتحقيق أرباح في 2023
«إياتا»: شركات الطيران تتجه لتحقيق أرباح في 2023
أوليفر بيرهوف يستقيل من الاتحاد الألماني
أوليفر بيرهوف يستقيل من الاتحاد الألماني
سعر نفط بحر الشمال يتراجع إلى 80 دولارا المرة الأولى منذ يناير
سعر نفط بحر الشمال يتراجع إلى 80 دولارا المرة الأولى منذ يناير
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ميزانية جديدة لبريطانيا.. وضريبة استثنائية على أرباح عمالقة الطاقة
ميزانية جديدة لبريطانيا.. وضريبة استثنائية على أرباح عمالقة ......
السعودية تبرم اتفاقات بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية
السعودية تبرم اتفاقات بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية ......
ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية
ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية...
«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا فساد في ليبيا وكازاخستان
«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا ......
السويد تؤكد أن خط أنابيب «نورد ستريم» تعرض لتخريب في سبتمبر
السويد تؤكد أن خط أنابيب «نورد ستريم» تعرض لتخريب في سبتمبر...
المزيد
دراسة تتوقع ارتفاع الأجور بأكثر من 4% خلال 2023
دراسة تتوقع ارتفاع الأجور بأكثر من 4% خلال 2023...
تراجع الواردات والصادرات الصينية في نوفمبر
تراجع الواردات والصادرات الصينية في نوفمبر...
تحذيرات من أزمة إمدادات غذائية في بريطانيا
تحذيرات من أزمة إمدادات غذائية في بريطانيا...
سعر نفط بحر الشمال يتراجع إلى 80 دولارا المرة الأولى منذ يناير
سعر نفط بحر الشمال يتراجع إلى 80 دولارا المرة الأولى منذ ......
أوليفر بيرهوف يستقيل من الاتحاد الألماني
أوليفر بيرهوف يستقيل من الاتحاد الألماني...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط