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اليابان تبدأ تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 ديسمبر 2022, 10:31 صباحا
اليابان تبدأ تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط الروسي
صورة لمدينة طوكيو، التقطت في 19 يوليو 2021. (أ ف ب)
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قالت الحكومة اليابانية، إنها بدأت تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسي اعتبارا من اليوم الإثنين، لكنها أوضحت أنه سيتم استثناء النفط الخام المستورد من مصنع سخالين-2 في روسيا.

يأتي القرار في أعقاب اتفاق بين مجموعة الدول السبع وأستراليا الجمعة الماضي، لوضع حد لسعر النفط الخام الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، في أحدث تحرك لفرض عقوبات على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

استبعاد النفط الخام من مشروع سخالين-2
وقالت الحكومة في بيان، إن استبعاد النفط الخام من مشروع سخالين-2 في أقصى شرق روسيا، والذي تمتلك فيه شركات الطاقة اليابانية حصصا بعد خروج شركة شل، تقرر «في ضوء أمن الطاقة في اليابان»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

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وأضاف البيان أنه «سيتم الإعلان في وقت لاحق عن مزيد من الإجراءات بشأن المنتجات البترولية الروسية»، والتي من المقرر أن يبدأ تطبيقها في الخامس من فبراير 2023.

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