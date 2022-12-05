أسعار النفط ترتفع مع التزام «أوبك بلس» بخفض الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% اليوم الإثنين، بعد أن أبقت دول «أوبك بلس» أهدافها الإنتاجية على حالها قبل حظر الاتحاد الأوروبي، وفرض سقف لأسعار الخام الروسي.

وخففت مزيد المدن الصينية قيود مكافحة فيروس «كورونا» المستجد خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما يعني استهلاك الوقود بشكل أكبر، وإعطاء دفعة أخرى للأسعار، حسب وكالة «رويترز».

وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» في أحدث تعاملات 72 سنتا أو 0.8% إلى 86.29 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70 سنتا أو 0.9% إلى 80.68 دولار للبرميل.

«أوبك بلس» تلتزم بخفض الإنتاج

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا، يُطلق عليهم «أوبك بلس»، أمس الأحد على الالتزام بخطة أكتوبر لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا من نوفمبر الماضي وحتى العام 2023.

قال المحللون، لـ«رويترز»، إن القرار كان متوقعا مع انتظار كبار المنتجين لمعرفة تأثير حظر الاتحاد الأوروبي على الواردات، وسقف مجموعة الدول الصناعية السبع البالغ 60 دولارا للبرميل على النفط الروسي المنقول بحرا، مع تهديد روسيا بقطع الإمدادات عن أي دولة تلتزم بالاتفاقية.

تراجع قيود «كورونا» في الصين

ومن العوامل الرئيسية التي أثرت على الطلب، سياسة الصين الخالية من «كورونا»، لكن يبدو أن ذلك بدأ يتراجع الآن بعد الاحتجاجات في عدة مدن، بما في ذلك بكين وشنغهاي، مما أدى إلى تخفيف القيود بدرجات متفاوتة.

وشهدت الصين خلال الفترة الأخيرة موجة من الاحتجاجات بسبب الإغلاقات في عدة مناطق بسبب تسجيل حالات إصابات، تجاوزت 30 ألف حالة يوميا في بعض الأحيان، لكن معظمها «بدون أعراض».