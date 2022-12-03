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الكرملين: روسيا لن تقبل بتحديد سقف لسعر نفطها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 ديسمبر 2022, 03:57 مساء
الكرملين: روسيا لن تقبل بتحديد سقف لسعر نفطها
الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف. (الإنترنت)
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وأكّدت روسيا السبت أنها «لن تقبل»، تحديد سقف لسعر نفطها غداة اتفاق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، على آلية قد تحدّ من واردات موسكو لتمويل هجومها في أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، لصحفيين، «لن نقبل هذا السقف»، مؤكدا أن موسكو «استعدّت» لمثل هذا الأمر، من دون أن يضيف أي تفاصيل، بحسب وكالة «فرانس برس».

واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي الجمعة على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، وفق ما جاء في بيان مشترك.

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تداعيات القرار على سوق النفط العالمية ومنظمة «أوبك»
تعد روسيا ثاني مصدر نفط في العالم، ودون هذا السقف سيكون من السهل جدا تسليم النفط إلى مشترين جدد بأسعار السوق.

وبلغ سعر النفط الروسي (خام الأورال) مساء الخميس الماضي نحو 66 دولارا للبرميل الواحد، أي أكثر بقليل من السقف الأوروبي، ما يعني أن التأثير المتوقع سيكون محدودا بشكل فوري.

وينبغي أن يبقى السعر أعلى من أسعار الإنتاج، لدفع روسيا إلى مواصلة البيع وعدم وقف التسليم، ويخشى بعض الخبراء من زعزعة استقرار سوق النفط العالمية، ويتساءلون حول رد فعل دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي من المقرر أن تعقد اجتماعا الأحد في فيينا.

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