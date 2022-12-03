بلومبرغ: مكاسب أسبوعية للنفط في شهر وسط تقلبات عالية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية إن أسعار النفط سجلت أعلى زيادة أسبوعية لها منذ شهر، بعد أسبوع متقلب شهد تخفيف الصين قيود مكافحة فيروس كوفيد - 19 مع تكهنات تتعلق بسياسة تحالف «أوبك+» الخاصة بالإنتاج.

قفزت نسبة التقلب لأقرب العقود أجلًا إلى 53% في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وهو أعلى مستوى لها منذ شهر سبتمبر، مع تداول النفط الخام في نطاق 10 دولارات صعودًا وهبوطًا، حسب «بلومبرغ»

تكهنات قيام تحالف «أوبك+» بتخفيض الإنتاج دفعت أسعار الخام إلى التأرجح وسط محاولة المتعاملين أن يتنبأوا بقرار التكتل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتلقت الأسعار دفعة أخرى بسبب أن الصين، التي تواجه اضطرابات اجتماعية غير عادية، بدأت في تخفيف سياسة "صفر كوفيد"، ما أدى إلى تحسن توقعات استهلاك الطاقة مستقبلًا.

بلومبرغ: التقلبات أصبحت أعلى من قدرة كثير من المتعاملين

وتقول «بلومبرغ» إن «التقلبات أصبحت أعلى من قدرة كثير من المتعاملين على الاحتمال، وقد انخفض تدفق السيولة في سوق العقود الآجلة والخيارات على خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى منذ العام 2014»، ويقول محللون إن أزمة السيولة ستستمر مع استمرار إغلاق المراكز الاستثمارية قبل نهاية العام.

حقق النفط انتعاشًا قويًا هذا الأسبوع بعد تسجيل أدنى مستوى له منذ العام 2021 يوم الإثنين الماضي، مع تحسن فرص الطلب بسبب تخفيف سياسة مقاومة كوفيد في الصين بعد اندلاع الاحتجاجات.