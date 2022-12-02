«فاو»: استقرار أسعار المواد الغذائية في نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط

بقيت الأسعار العالمية للمواد الغذائية، مستقرة في نوفمبر مع تراجع في أسعار الحبوب، مرتبط خصوصا بتمديد الممر البحري الذي أقيم في البحر الأسود لتصديرها من أوكرانيا، على ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» الجمعة.

وسجل مؤشر «فاو» لأسعار المواد الغذائية، الذي يرصد التطورات الشهرية لأسعار سلة من المنتجات الأساسية في العالم، تراجعا طفيفا عن مستواه في أكتوبر، و«لم يعد يزيد على مستواه في نوفمبر 2021 سوى بـ0.3%»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبدأ مؤشر فاو للحبوب التراجع بنسبة 1.3% في نوفمبر مع انخفاض سعر القمح 2.8% وسعر الذرة 1.7%، وهو توجه مرده جزئيا بحسب المنظمة إلى «تمديد الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود».

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في المقابل، فإن مؤشر أسعار الزيوت النباتية «ازداد بنسبة 2.3% في نوفمبر، ما يضع حدا لسبعة أشهر متتالية من الانخفاض»، بحسب الفاو، تحت وطأة ارتفاع أسعار زيت النخيل وزيت الصويا.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر فاو لأسعار السكر بنسبة 5.2% في نوفمبر، في ظل تأخر المحاصيل في الدول المنتجة الرئيسية وخفض الحصة المخصصة للتصدير في الهند، ما يثير توترا في الأسواق ويتسبب بزيادة عمليات الشراء.

وخفضت المنظمة مرة جديدة الجمعة توقعاتها لإنتاج الحبوب في العالم، مترقبة تراجعا بنسبة 2% في 2022 بالمقارنة مع العام السابق، الأمر الذي «يعكس بجزء منه الآفاق الضعيفة لإنتاج الذرة في أوكرانيا».

نداء لجمع أموال قياسية

وأشارت الفاو كذلك الجمعة إلى أن «45 بلدا بينها 33 في إفريقيا وتسعة في آسيا واثنان في أميركا اللاتينية والكاريبي، وواحد في أوروبا بحاجة إلى مساعدة غذائية خارجية لمواجهة النزاعات والظواهر المناخية القصوى والتضخم الجامح».

وأطلقت الأمم المتحدة الخميس نداء لجمع أموال قياسية للعام 2023، مطالبة بـ51.5 مليار دولار لتلبية الحاجات الإنسانية المتفاقمة، وما ساهم في تزايد الحاجات في الأشهر الأخيرة، النزاع في أوكرانيا ومفاعيل التغير المناخي الذي تسبب بجفاف خطير في منطقة القرن الإفريقي.

وستحتاج الفاو إلى 1.9 مليار دولار العام المقبل، «لإنقاذ حياة الأشخاص الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الحاد، والحفاظ على سبل بقائهم»، وهو مبلغ سيسمح بتقديم مساعدة «حيوية» لـ48 مليون شخص.