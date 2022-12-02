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صندوق النقد: تراجع توقعات النمو عالميا خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 ديسمبر 2022, 08:25 صباحا
صندوق النقد: تراجع توقعات النمو عالميا خلال 2023
مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أن توقعات النمو في العالم للعام 2023 تراجعت جراء تزايد المخاطر لافتة إلى تدني النسبة عن 2%. علما بأن الصندوق توقع عند نشر تقريره  حول آفاق الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 2.7% العام 2023، مشيرا إلى احتمال  25% بأن تتدنى النسبة عن 2%.

وأضافت جورجييفا في كلمة عبر الإنترنت في إطار منتدى «رويترز نيكست» الاقتصادي: «حين ننظر إلى المؤشرات الأخيرة، نخشى أن نرى هذا الاحتمال يزداد بفعل التباطؤ المتزامن في الولايات المتحدة وأوروبا والصين»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

ومن المقرر أن يحدّث صندوق النقد الدولي توقعاته للعام 2023 خلال يناير، لكن مديرته العامة لفتت إلى أن الوضع الاقتصادي «تراجع أخيرا، استنادا إلى ما نلاحظه سواء بالنسبة لمعنويات المستهلكين أو المستثمرين».

- صندوق النقد الدولي قد يضطر لخفض توقعات النمو للصين

أوضاع عالمية «غير إيجابية»
وفي حال تدنى نمو الاقتصاد العالمي عن 2%، فستكون هذه المرة الأولى منذ 2009 (-1.3%)، إذا ما استثنينا عواقب انتشار وباء «كوفيد-19» في 2020 حين تراجع إجمالي الناتج الداخلي العالمي بنسبة 3.3%.

وذكرت جورجييفا أن الأوضاع العالمية «غير إيجابية» حتى الآن، لا سيما في ظل تبعات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد الأوروبي، وعواقب سياسة «صفر كوفيد» في الصين، وقالت: «نتوقع هذه السنة نموا في الصين بنسبة 3.2%، أي ما يساوي النمو العالمي. لم يحصل مرة خلال السنوات الأربعين الأخيرة أن رأينا الصين بمستوى النمو العالمي. كان النمو العالمي حتى الآن يتوقف بنسبة 35 إلى 40% منه على النمو الصيني، لكن هذا لن يحصل هذه السنة، ولن يحصل السنة المقبلة».

وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، الثلاثاء، من أنه قد يجرى خفض التوقعات للنمو الصيني بفعل «قيود مكافحة كوفيد وصعوبات القطاع العقاري» الذي يواجه سلسلة من عمليات إفلاس مطورين وصعوبات في إنجاز المشاريع. ورأى صندوق النقد الدولي أنه «من الممكن إجراء تعديل تدريجي وآمن لاستراتيجية كوفيد» في الصين، ما سيسمح بالحد من وطأتها الاقتصادية.

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