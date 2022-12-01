268 مليار دولار خسائر الكوارث الطبيعية في 2022

القاهرة - بوابة الوسط

تسببت الكوارث الطبيعية التي تسبب فيها الإنسان بخسائر قيمتها 268 مليار دولار منذ يناير الماضي، وهي أقل بقليل عن العام 2021 ، رغم الدمار الذي خلفه الإعصار إيان في الولايات المتحدة وكوبا.

ويشكل ذلك تراجعا سنويا بنسبة 12% وفقا لدراسة «سيغما» التي تنشرها شركة إعادة التأمين العملاقة «Swiss Re» السويسرية، كل عام منذ أكثر من 50 عامًا، حسب وكالة «فرانس برس».

ومن إجمالي المبلغ، تعود نسبة كبيرة إلى الكوارث الطبيعية (260 مليارا) بتراجع سنوي بـ11%.

115 مليار دولار تتحملها شركات التأمين

وتقدر التكاليف التي تتحملها شركات التأمين بنحو 115 مليار دولار للكوارث الطبيعية، التي انخفضت بنسبة 5% خلال عام، وبنحو سبعة مليارات للأضرار التي يسببها الإنسان، بانخفاض حاد(-24%).

وبالتالي غطى قطاع إعادة التأمين نحو 45% فقط من الخسائر الاقتصادية هذا العام، الأمر الذي يعني وفقا للشركة وجود فجوة حماية كبيرة في العالم.

وذكرت المجموعة التي تؤمن شركات التأمين أن «الإعصار إيان إلى جانب الظواهر المناخية القصوى الأخرى مثل العواصف الشتوية في أوروبا والفيضانات في أستراليا وجنوب إفريقيا وعواصف البرد في فرنسا والولايات المتحدة، إلى خسائر مؤمنة تتعلق بالكوارث الطبيعية تقدر بنحو 115 مليار دولار منذ بداية العام».

وكان الإعصار« إيان» كان الكارثة الطبيعية الأكثر كلفة لشركات التأمين هذا العام، وهو إحدى أقوى العواصف التي ضربت الولايات المتحدة وتسببت أيضا بأضرار جسيمة في كوبا.

نحو 65 مليار دولار خسائر الإعصار إيان

وتسبب هذا الإعصار وحده بنحو نصف الخسائر المؤمن عليها، والتي تراوح قيمتها ما بين 50 و65 مليار دولار.

وقالت الدراسة التي أجرتها المجموعة السويسرية إن «ذلك يسلط الضوء على التهديد المحتمل الذي يشكله إعصار واحد على ساحل مكتظ بالسكان في عام لم يشهد الكثير من الأعاصير».

وأصبح الإعصار إيان الكارثة الطبيعية الأعلى كلفة بعد الإعصار كاترينا في عام 2005.