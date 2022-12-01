Atwasat

268 مليار دولار خسائر الكوارث الطبيعية في 2022

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 ديسمبر 2022, 05:58 مساء
268 مليار دولار خسائر الكوارث الطبيعية في 2022
مشهد للدمار الذي خلفه الإعصار ايان في جزيرة باين، الأول من أكتوبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

تسببت الكوارث الطبيعية التي تسبب فيها الإنسان بخسائر قيمتها 268 مليار دولار منذ يناير الماضي، وهي أقل بقليل عن العام 2021 ، رغم الدمار الذي خلفه الإعصار إيان في الولايات المتحدة وكوبا.

ويشكل ذلك تراجعا سنويا بنسبة 12% وفقا لدراسة «سيغما» التي تنشرها شركة إعادة التأمين العملاقة «Swiss Re» السويسرية، كل عام منذ أكثر من 50 عامًا، حسب وكالة «فرانس برس».

ومن إجمالي المبلغ، تعود نسبة كبيرة إلى الكوارث الطبيعية (260 مليارا) بتراجع سنوي بـ11%.

115 مليار دولار تتحملها شركات التأمين
وتقدر التكاليف التي تتحملها شركات التأمين بنحو 115 مليار دولار للكوارث الطبيعية، التي انخفضت بنسبة 5% خلال عام، وبنحو سبعة مليارات للأضرار التي يسببها الإنسان، بانخفاض حاد(-24%).

وبالتالي غطى قطاع إعادة التأمين نحو 45% فقط من الخسائر الاقتصادية هذا العام، الأمر الذي يعني وفقا للشركة وجود فجوة حماية كبيرة في العالم.

وذكرت المجموعة التي تؤمن شركات التأمين أن «الإعصار إيان إلى جانب الظواهر المناخية القصوى الأخرى مثل العواصف الشتوية في أوروبا والفيضانات في أستراليا وجنوب إفريقيا وعواصف البرد في فرنسا والولايات المتحدة، إلى خسائر مؤمنة تتعلق بالكوارث الطبيعية تقدر بنحو 115 مليار دولار منذ بداية العام».

وكان الإعصار« إيان» كان الكارثة الطبيعية الأكثر كلفة لشركات التأمين هذا العام، وهو إحدى أقوى العواصف التي ضربت الولايات المتحدة وتسببت أيضا بأضرار جسيمة في كوبا.

نحو 65 مليار دولار خسائر الإعصار إيان
وتسبب هذا الإعصار وحده بنحو نصف الخسائر المؤمن عليها، والتي تراوح قيمتها ما بين 50 و65 مليار دولار.

وقالت الدراسة التي أجرتها المجموعة السويسرية إن «ذلك يسلط الضوء على التهديد المحتمل الذي يشكله إعصار واحد على ساحل مكتظ بالسكان في عام لم يشهد الكثير من الأعاصير».

وأصبح الإعصار إيان الكارثة الطبيعية الأعلى كلفة بعد الإعصار كاترينا في عام 2005.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ديشامب بعد الخسارة من تونس: حققنا المطلوب من دور المجموعات

ديشامب بعد الخسارة من تونس: حققنا المطلوب من دور المجموعات
مليار مشاهدة لمباراة كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مليار مشاهدة لمباراة كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
4 مباريات في الجولة السادسة من «دورينا».. الجمعة

4 مباريات في الجولة السادسة من «دورينا».. الجمعة
للمرة الثامنة.. البرلمان يفشل في انتخاب رئيس للبنان

للمرة الثامنة.. البرلمان يفشل في انتخاب رئيس للبنان
«رويترز»: زعيم «داعش» القرشي فجر نفسه بعد حصاره بسورية

«رويترز»: زعيم «داعش» القرشي فجر نفسه بعد حصاره بسورية
إصابة بيل كلينتون بـ«كورونا»

إصابة بيل كلينتون بـ«كورونا»
إنقاذ 678 طفلا مهاجرا عبر قوارب الموت وإعادتهم إلى ليبيا خلال 2022

إنقاذ 678 طفلا مهاجرا عبر قوارب الموت وإعادتهم إلى ليبيا خلال 2022
كأس العالم 2022: الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16 رغم فوز المكسيك

كأس العالم 2022: الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16 رغم فوز المكسيك
«سنتكوم»: زعيم «داعش» قتل على يد فصائل معارضة في جنوب سورية

«سنتكوم»: زعيم «داعش» قتل على يد فصائل معارضة في جنوب سورية
القادري يشيد بالدعم الجماهيري ويتحسر على الخروج من المونديال

القادري يشيد بالدعم الجماهيري ويتحسر على الخروج من المونديال
كرستيانو يغيب عن تدريبات البرتغال

كرستيانو يغيب عن تدريبات البرتغال
البيت الأبيض يعلق على مقتل زعيم تنظيم «داعش» القرشي

البيت الأبيض يعلق على مقتل زعيم تنظيم «داعش» القرشي
«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا فساد في ليبيا وكازاخستان

«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا فساد في ليبيا ...
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له

«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
لوثار ماتيوس: سنفوز بنتيجة كبيرة على كوستاريكا

لوثار ماتيوس: سنفوز بنتيجة كبيرة على كوستاريكا
المغربي لـ«بوابة الوسط»: 9 ديسمبر انطلاق مسابقة آمال الممتاز لكرة القدم

المغربي لـ«بوابة الوسط»: 9 ديسمبر انطلاق مسابقة آمال الممتاز لكرة القدم
موت الرئيس في دالاس (2-2)

موت الرئيس في دالاس (2-2)
«فيفا»: رونالدو لم يلمس كرة الهدف الأول للبرتغال (صور)

«فيفا»: رونالدو لم يلمس كرة الهدف الأول للبرتغال (صور)
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 51.5 مليار دولار للمساعدات الإنسانية
الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 51.5 مليار دولار للمساعدات الإنسانية
«إتش إس بي سي» يغلق أكثر من ربع فروعه في بريطانيا
«إتش إس بي سي» يغلق أكثر من ربع فروعه في بريطانيا
البطالة في أدنى مستوى بمنطقة اليورو
البطالة في أدنى مستوى بمنطقة اليورو
مليار مشاهدة لمباراة كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
مليار مشاهدة لمباراة كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
انتعاش فرص التوظيف في منطقة اليورو يدفع البطالة إلى أدنى مستوى تاريخي
انتعاش فرص التوظيف في منطقة اليورو يدفع البطالة إلى أدنى مستوى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
برلين تعلن تأميم الفرع الألماني لمجموعة «غازبروم» الروسية
برلين تعلن تأميم الفرع الألماني لمجموعة «غازبروم» الروسية...
كاليفورنيا: طلب بالسجن 15 سنة بحق إليزابيث هولمز وإعادة 800 مليون دولار لضحاياها
كاليفورنيا: طلب بالسجن 15 سنة بحق إليزابيث هولمز وإعادة 800 ......
ميزانية جديدة لبريطانيا.. وضريبة استثنائية على أرباح عمالقة الطاقة
ميزانية جديدة لبريطانيا.. وضريبة استثنائية على أرباح عمالقة ......
السعودية تبرم اتفاقات بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية
السعودية تبرم اتفاقات بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية ......
المفوضية الأوروبية: منطقة اليورو ستدخل في ركود نهاية العام
المفوضية الأوروبية: منطقة اليورو ستدخل في ركود نهاية العام...
المزيد
تراجع التضخم الأميركي.. الاستهلاك يزداد في أكتوبر والتنزيلات السنوية تنعش المبيعات
تراجع التضخم الأميركي.. الاستهلاك يزداد في أكتوبر والتنزيلات......
268 مليار دولار خسائر الكوارث الطبيعية في 2022
268 مليار دولار خسائر الكوارث الطبيعية في 2022...
نيويورك المدينة الأكثر غلاء في العالم
نيويورك المدينة الأكثر غلاء في العالم...
انتعاش فرص التوظيف في منطقة اليورو يدفع البطالة إلى أدنى مستوى تاريخي
انتعاش فرص التوظيف في منطقة اليورو يدفع البطالة إلى أدنى ......
مليار مشاهدة لمباراة كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
مليار مشاهدة لمباراة كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط