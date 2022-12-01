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الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 51.5 مليار دولار للمساعدات الإنسانية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 ديسمبر 2022, 08:05 صباحا
الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 51.5 مليار دولار للمساعدات الإنسانية
علم الأمم المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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أطلقت الأمم المتحدة الخميس، نداءً من أجل جمع 51.5 مليار دولار وهو مبلغ قياسي، للمساعدات الإنسانية في العام 2023؛ لإعانة 230 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

وصرح مسؤول الشؤون الإنسانية في المنظمة الدولية، مارتن غريفيث، للصحفيين بأن «العام المقبل سيشهد أكبر برنامج إنساني» يجري إطلاقه على مستوى العالم، حسب وكالة «فرانس برس».

وستحتاج الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى 51.5 مليار دولار العام المقبل، لتمويل برامجها لمساعدة 230 مليون شخص من الأكثر ضعفا في 68 دولة.

339 مليون شخص يحتاجون المساعدة حول العالم
مع ذلك، لا تقدم الأمم المتحدة المساعدة إلى جميع المحتاجين إذ يتوقع أن يحتاج 339 مليون شخص في العالم في المجموع إلى مساعدات طارئة العام المقبل، مقابل 274 مليونا في العام الجاري.

وقال غريفيث إن 339 مليون شخص «رقم ضخم ومحبط»، معربا عن أسفه أن الاحتياجات الإنسانية التي بلغت «الذروة» عقب جائحة فيروس «كورونا» المستجد لم تتضاءل منذ ذلك الحين.

وقال إن «الجفاف والفيضانات القاتلة تسببت في دمار (...) من باكستان إلى القرن الإفريقي، والحرب في أوكرانيا حولت جزءا من أوروبا إلى ساحة معركة»، مضيفا أن أكثر من مئة مليون شخص نزحوا في العالم.

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