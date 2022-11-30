Atwasat

أكبر تراجع للتضخم في منطقة اليورو منذ 17 شهرا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 03:02 مساء
أكبر تراجع للتضخم في منطقة اليورو منذ 17 شهرا
مقر البنك المركزي الأوروبي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 10% في نوفمبر مقابل 10,6% في أكتوبر، في أول تراجع منذ يونيو 2021، على ما أعلن معهد الإحصاء الأوروبي (يوروستات) الاربعاء.

وكان التضخم يسجل في كل شهر منذ نوفمبر 2021 أعلى مستوى على الإطلاق، وتفاقم الوضع منذ الربيع مع بلبلة في الأسواق على خلفية الحرب في أوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس». وجاء الانخفاض الذي سجل في نوفمبر أكبر مما قدره المحللون من «بلومبرغ» و«فاكتسيبت» الذين توقعوا نسبة تضخم تبلغ 10,4%.

ونجم تباطؤ ارتفاع الأسعار عن قطاع الطاقة خصوصا الذي سجلت أسعاره ارتفاعا بنسبة 34,9 بالمئة على على أساس سنوي بعد 41,5٪ في أكتوبر.

مع ذلك استمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية (بما في ذلك الكحول والتبغ) في التسارع ليبلغ 13,6% بزيادة 0,5 نقطة عن الشهر السابق. وبقي الارتفاع السنوي في الأسعار في الصناعة مستقراً عند 6,1% في نوفمبر بينما تباطأ بشكل طفيف في الخدمات إلى 4,2% (-0,1 نقطة).

فرنسا في أدنى معدل للتضخم
وبين الدول الـ19 في منطقة اليورو، أطاحت أسبانيا فرنسا في أدنى معدل للتضخم بلغ 6,6 % في مقابل 7,1 % في فرنسا، حسب بيانات منسقة ليوروستات. وانخفض التضخم بشكل طفيف في ألمانيا إلى 11,3% (-0.3 نقطة) وفي إيطاليا إلى 12,5% (-0,1 نقطة).

ويفترض أن يؤدي انخفاض التضخم في نوفمبر إلى تخفيف الضغط على البنك المركزي الأوروبي الذي يعمل على رفع أسعار الفائدة. لكن رئيسة هذه الهيئة المالية الأوروبية كريستين لاغارد أكدت الإثنين أنها كانت «ستتفاجأ» لو بلغ التضخم ذروته في أكتوبر، مما يشير إلى أنه من المرجح أن يستمر الارتفاع في الأشهر المقبلة وأن التضييق النقدي سيستمر. وقالت في جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي «أتمنى أن يكون التضخم قد بلغ ذروته في أكتوبر، لكنني أعتقد أن هناك قدرًا كبيرًا من عدم اليقين» لنفترض ذلك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين

وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين
الخارجية الأميركية توافق على صفقة محتملة لبيع نظام مضاد للطائرات المسيرة لقطر

الخارجية الأميركية توافق على صفقة محتملة لبيع نظام مضاد للطائرات المسيرة لقطر
بلغت خسائرها 2.2 مليار يورو.. مداهمات في 14 دولة أوروبية للتحقيق في عملية احتيال

بلغت خسائرها 2.2 مليار يورو.. مداهمات في 14 دولة أوروبية للتحقيق في عملية احتيال
كأس العالم 2022: إنجلترا وأميركا إلى دور الـ16 (صور)

كأس العالم 2022: إنجلترا وأميركا إلى دور الـ16 (صور)
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر
«فيفا»: رونالدو لم يلمس كرة الهدف الأول للبرتغال (صور)

«فيفا»: رونالدو لم يلمس كرة الهدف الأول للبرتغال (صور)
نيمار لم يتعاف من إصابته ولن يشارك أمام الكاميرون

نيمار لم يتعاف من إصابته ولن يشارك أمام الكاميرون
مشجعون أجانب «ينغمسون» في الثقافة العربية بمونديال قطر

مشجعون أجانب «ينغمسون» في الثقافة العربية بمونديال قطر
كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
الدبيبة: قادة الأجسام التشريعية والاستشارية ضاقوا ذرعا مما حققته حكومة الوحدة أمام فشلهم

الدبيبة: قادة الأجسام التشريعية والاستشارية ضاقوا ذرعا مما حققته حكومة الوحدة ...
كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!

كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!
النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا

النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا
حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون

حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون
الحبري: الوظيفة زائلة وكل ما كتب عني «افتراءات».. وأشكر عقيلة صالح

الحبري: الوظيفة زائلة وكل ما كتب عني «افتراءات».. وأشكر عقيلة صالح
نصية: 1000 دينار الحد الأدنى للراتب خارج الملاك الوظيفي

نصية: 1000 دينار الحد الأدنى للراتب خارج الملاك الوظيفي
فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية

فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية
مجلس الدولة يتمسك بصحة إجراءات اختيار النائب العام

مجلس الدولة يتمسك بصحة إجراءات اختيار النائب العام
«تشاتام هاوس» عن مفاوضات عقيلة والمشري: الاتفاق بين شخصين لن يكون كافيًا

«تشاتام هاوس» عن مفاوضات عقيلة والمشري: الاتفاق بين شخصين لن يكون كافيًا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
صندوق النقد الدولي قد يضطر لخفض توقعات النمو للصين
صندوق النقد الدولي قد يضطر لخفض توقعات النمو للصين
مصدر لـ«رويترز» يرجح عدم تعديل «أوبك بلس» سياسة خفض إنتاج النفط
مصدر لـ«رويترز» يرجح عدم تعديل «أوبك بلس» سياسة خفض إنتاج النفط
بلغت خسائرها 2.2 مليار يورو.. مداهمات في 14 دولة أوروبية للتحقيق في عملية احتيال
بلغت خسائرها 2.2 مليار يورو.. مداهمات في 14 دولة أوروبية للتحقيق ...
التضخم يتراجع في منطقة اليورو لأول مرة منذ 17 شهرا
التضخم يتراجع في منطقة اليورو لأول مرة منذ 17 شهرا
«فرانس برس»: ألمانيا تدعو إلى الحوار في مواجهة «الحمائية الأميركية»
«فرانس برس»: ألمانيا تدعو إلى الحوار في مواجهة «الحمائية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
برلين تعلن تأميم الفرع الألماني لمجموعة «غازبروم» الروسية
برلين تعلن تأميم الفرع الألماني لمجموعة «غازبروم» الروسية...
كاليفورنيا: طلب بالسجن 15 سنة بحق إليزابيث هولمز وإعادة 800 مليون دولار لضحاياها
كاليفورنيا: طلب بالسجن 15 سنة بحق إليزابيث هولمز وإعادة 800 ......
ميزانية جديدة لبريطانيا.. وضريبة استثنائية على أرباح عمالقة الطاقة
ميزانية جديدة لبريطانيا.. وضريبة استثنائية على أرباح عمالقة ......
السعودية تبرم اتفاقات بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية
السعودية تبرم اتفاقات بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية ......
المفوضية الأوروبية: منطقة اليورو ستدخل في ركود نهاية العام
المفوضية الأوروبية: منطقة اليورو ستدخل في ركود نهاية العام...
المزيد
فرنسا تسجل نموا ضئيلا للاقتصاد وتراجعا في الإنفاق الاستهلاكي
فرنسا تسجل نموا ضئيلا للاقتصاد وتراجعا في الإنفاق الاستهلاكي...
أكبر تراجع للتضخم في منطقة اليورو منذ 17 شهرا
أكبر تراجع للتضخم في منطقة اليورو منذ 17 شهرا...
اتفاق تجاري بين بريطانيا وأوكرانيا حول التكنولوجيا الرقمية
اتفاق تجاري بين بريطانيا وأوكرانيا حول التكنولوجيا الرقمية...
«فرانس برس»: ألمانيا تدعو إلى الحوار في مواجهة «الحمائية الأميركية»
«فرانس برس»: ألمانيا تدعو إلى الحوار في مواجهة «الحمائية ......
التضخم يتراجع في منطقة اليورو لأول مرة منذ 17 شهرا
التضخم يتراجع في منطقة اليورو لأول مرة منذ 17 شهرا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط