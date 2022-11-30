Atwasat

اتفاق تجاري بين بريطانيا وأوكرانيا حول التكنولوجيا الرقمية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 01:56 مساء
اتفاق تجاري بين بريطانيا وأوكرانيا حول التكنولوجيا الرقمية
امرأة عجوز تحمل دلوا تمشي على طول الطريق قرب باخموت، 27 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، إبرام اتفاق تجاري يتمحور على التكنولوجيا الرقمية مع كييف «لمساعدة أوكرانيا على إعادة بناء اقتصادها ودعم إمكاناتها للوصول إلى الخدمات بعد الغزو الروسي غير المشروع».

ويتيح الاتفاق خصوصًا لأوكرانيا الوصول إلى «الخدمات المالية الأساسية لجهود إعادة الإعمار» وكذلك تأمين «تعاون أكبر (...) في مجال الأمن السيبراني والتكنولوجيات الناشئة» على ما قالت الحكومة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس».

وأشار البيان إلى أن الشركات الأوكرانية «ستتمكن أيضًا من التعامل تجاريًا بشكل أكثر فعالية وأقل كلفة مع بريطانيا»، لافتًا إلى أن الاتفاق سيوفر إطارًا يتيح تحسين التوافق بين أنظمة الهوية السحابية بحيث «يمكن للأشخاص إثبات من هم» في حال فقدوا أوراقهم الثبوتية أو اجتازوا الحدود.

الاتفاق يوقع في لندن الأربعاء
وتعتبر لندن أن «التجارة الرقمية ترتدي أهمية خاصة في النزاع الحالي، حيث تجعل الأضرار اللاحقة بالبنى التحتية الأوكرانية والحرب، التجارة المادية أكثر صعوبة بكثير»، وسيصبح الاتفاق رسميًا، الأربعاء، حين يوقع في العاصمة البريطانية خلال لقاء بين وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، ووزيرة التجارة البريطانية كيمي بادنوش.

وأعلنت لندن في نهاية أبريل، إلغاء كل الرسوم الجمركية على المنتجات الأوكرانية دعمًا لكييف، وهو إجراء يتعلق خصوصًا بالشعير والعسل والدواجن والطماطم المعلبة التي تصدرها أوكرانيا إلى بريطانيا، وفق الوكالة الفرنسية.

والاتفاق الذي أعلن عنه، الأربعاء، هو الثاني من نوعه الذي تبرمه بريطانيا بعد اتفاق وقع الصيف الماضي مع سنغافورة، على ما أوضحت الحكومة، وأعلنت لندن، الجمعة، أيضًا اتفاقًا إضافيًا مع سنغافورة لإزالة العوائق أمام التجارة بين شركات التكنولوجيا المالية في البلدين.

ومنذ خروجها الفعلي من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الواحدة في الأول من يناير 2021، تسعى بريطانيا إلى إبرام اتفاقات تجارية مع مختلف الأطراف، وأبرمت البلاد خصوصًا اتفاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، فضلًا عن أستراليا ونيوزيلندا كما تجري محادثات مع الهند وكندا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين

وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين
الخارجية الأميركية توافق على صفقة محتملة لبيع نظام مضاد للطائرات المسيرة لقطر

الخارجية الأميركية توافق على صفقة محتملة لبيع نظام مضاد للطائرات المسيرة لقطر
بلغت خسائرها 2.2 مليار يورو.. مداهمات في 14 دولة أوروبية للتحقيق في عملية احتيال

بلغت خسائرها 2.2 مليار يورو.. مداهمات في 14 دولة أوروبية للتحقيق في عملية احتيال
كأس العالم 2022: إنجلترا وأميركا إلى دور الـ16 (صور)

كأس العالم 2022: إنجلترا وأميركا إلى دور الـ16 (صور)
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر
«فيفا»: رونالدو لم يلمس كرة الهدف الأول للبرتغال (صور)

«فيفا»: رونالدو لم يلمس كرة الهدف الأول للبرتغال (صور)
نيمار لم يتعاف من إصابته ولن يشارك أمام الكاميرون

نيمار لم يتعاف من إصابته ولن يشارك أمام الكاميرون
مشجعون أجانب «ينغمسون» في الثقافة العربية بمونديال قطر

مشجعون أجانب «ينغمسون» في الثقافة العربية بمونديال قطر
كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
الدبيبة: قادة الأجسام التشريعية والاستشارية ضاقوا ذرعا مما حققته حكومة الوحدة أمام فشلهم

الدبيبة: قادة الأجسام التشريعية والاستشارية ضاقوا ذرعا مما حققته حكومة الوحدة ...
كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!

كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!
النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا

النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا
حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون

حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون
الحبري: الوظيفة زائلة وكل ما كتب عني «افتراءات».. وأشكر عقيلة صالح

الحبري: الوظيفة زائلة وكل ما كتب عني «افتراءات».. وأشكر عقيلة صالح
نصية: 1000 دينار الحد الأدنى للراتب خارج الملاك الوظيفي

نصية: 1000 دينار الحد الأدنى للراتب خارج الملاك الوظيفي
فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية

فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية
مجلس الدولة يتمسك بصحة إجراءات اختيار النائب العام

مجلس الدولة يتمسك بصحة إجراءات اختيار النائب العام
«تشاتام هاوس» عن مفاوضات عقيلة والمشري: الاتفاق بين شخصين لن يكون كافيًا

«تشاتام هاوس» عن مفاوضات عقيلة والمشري: الاتفاق بين شخصين لن يكون كافيًا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
صندوق النقد الدولي قد يضطر لخفض توقعات النمو للصين
صندوق النقد الدولي قد يضطر لخفض توقعات النمو للصين
مصدر لـ«رويترز» يرجح عدم تعديل «أوبك بلس» سياسة خفض إنتاج النفط
مصدر لـ«رويترز» يرجح عدم تعديل «أوبك بلس» سياسة خفض إنتاج النفط
بلغت خسائرها 2.2 مليار يورو.. مداهمات في 14 دولة أوروبية للتحقيق في عملية احتيال
بلغت خسائرها 2.2 مليار يورو.. مداهمات في 14 دولة أوروبية للتحقيق ...
التضخم يتراجع في منطقة اليورو لأول مرة منذ 17 شهرا
التضخم يتراجع في منطقة اليورو لأول مرة منذ 17 شهرا
«فرانس برس»: ألمانيا تدعو إلى الحوار في مواجهة «الحمائية الأميركية»
«فرانس برس»: ألمانيا تدعو إلى الحوار في مواجهة «الحمائية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
برلين تعلن تأميم الفرع الألماني لمجموعة «غازبروم» الروسية
برلين تعلن تأميم الفرع الألماني لمجموعة «غازبروم» الروسية...
كاليفورنيا: طلب بالسجن 15 سنة بحق إليزابيث هولمز وإعادة 800 مليون دولار لضحاياها
كاليفورنيا: طلب بالسجن 15 سنة بحق إليزابيث هولمز وإعادة 800 ......
ميزانية جديدة لبريطانيا.. وضريبة استثنائية على أرباح عمالقة الطاقة
ميزانية جديدة لبريطانيا.. وضريبة استثنائية على أرباح عمالقة ......
السعودية تبرم اتفاقات بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية
السعودية تبرم اتفاقات بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية ......
المفوضية الأوروبية: منطقة اليورو ستدخل في ركود نهاية العام
المفوضية الأوروبية: منطقة اليورو ستدخل في ركود نهاية العام...
المزيد
فرنسا تسجل نموا ضئيلا للاقتصاد وتراجعا في الإنفاق الاستهلاكي
فرنسا تسجل نموا ضئيلا للاقتصاد وتراجعا في الإنفاق الاستهلاكي...
أكبر تراجع للتضخم في منطقة اليورو منذ 17 شهرا
أكبر تراجع للتضخم في منطقة اليورو منذ 17 شهرا...
اتفاق تجاري بين بريطانيا وأوكرانيا حول التكنولوجيا الرقمية
اتفاق تجاري بين بريطانيا وأوكرانيا حول التكنولوجيا الرقمية...
«فرانس برس»: ألمانيا تدعو إلى الحوار في مواجهة «الحمائية الأميركية»
«فرانس برس»: ألمانيا تدعو إلى الحوار في مواجهة «الحمائية ......
التضخم يتراجع في منطقة اليورو لأول مرة منذ 17 شهرا
التضخم يتراجع في منطقة اليورو لأول مرة منذ 17 شهرا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط