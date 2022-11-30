اتفاق تجاري بين بريطانيا وأوكرانيا حول التكنولوجيا الرقمية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، إبرام اتفاق تجاري يتمحور على التكنولوجيا الرقمية مع كييف «لمساعدة أوكرانيا على إعادة بناء اقتصادها ودعم إمكاناتها للوصول إلى الخدمات بعد الغزو الروسي غير المشروع».

ويتيح الاتفاق خصوصًا لأوكرانيا الوصول إلى «الخدمات المالية الأساسية لجهود إعادة الإعمار» وكذلك تأمين «تعاون أكبر (...) في مجال الأمن السيبراني والتكنولوجيات الناشئة» على ما قالت الحكومة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس».

وأشار البيان إلى أن الشركات الأوكرانية «ستتمكن أيضًا من التعامل تجاريًا بشكل أكثر فعالية وأقل كلفة مع بريطانيا»، لافتًا إلى أن الاتفاق سيوفر إطارًا يتيح تحسين التوافق بين أنظمة الهوية السحابية بحيث «يمكن للأشخاص إثبات من هم» في حال فقدوا أوراقهم الثبوتية أو اجتازوا الحدود.

الاتفاق يوقع في لندن الأربعاء

وتعتبر لندن أن «التجارة الرقمية ترتدي أهمية خاصة في النزاع الحالي، حيث تجعل الأضرار اللاحقة بالبنى التحتية الأوكرانية والحرب، التجارة المادية أكثر صعوبة بكثير»، وسيصبح الاتفاق رسميًا، الأربعاء، حين يوقع في العاصمة البريطانية خلال لقاء بين وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، ووزيرة التجارة البريطانية كيمي بادنوش.

وأعلنت لندن في نهاية أبريل، إلغاء كل الرسوم الجمركية على المنتجات الأوكرانية دعمًا لكييف، وهو إجراء يتعلق خصوصًا بالشعير والعسل والدواجن والطماطم المعلبة التي تصدرها أوكرانيا إلى بريطانيا، وفق الوكالة الفرنسية.

والاتفاق الذي أعلن عنه، الأربعاء، هو الثاني من نوعه الذي تبرمه بريطانيا بعد اتفاق وقع الصيف الماضي مع سنغافورة، على ما أوضحت الحكومة، وأعلنت لندن، الجمعة، أيضًا اتفاقًا إضافيًا مع سنغافورة لإزالة العوائق أمام التجارة بين شركات التكنولوجيا المالية في البلدين.

ومنذ خروجها الفعلي من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الواحدة في الأول من يناير 2021، تسعى بريطانيا إلى إبرام اتفاقات تجارية مع مختلف الأطراف، وأبرمت البلاد خصوصًا اتفاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، فضلًا عن أستراليا ونيوزيلندا كما تجري محادثات مع الهند وكندا.