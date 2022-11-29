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قطر توافق على مد ألمانيا بالغاز 15 عاما على الأقل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 نوفمبر 2022, 10:40 صباحا
قطر توافق على مد ألمانيا بالغاز 15 عاما على الأقل
وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، في الدوحة 23 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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وافقت قطر على مد ألمانيا بمليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا على مدى 15 عاما على الأقل، وفق ما أعلن مسؤولون، الثلاثاء، فيما تسعى أكبر قوة اقتصادية في أوروبا جاهدة لتأمين بديل للطاقة الروسية.

وقال وزير الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، إن الاتفاقيتين بين برلين والدوحة «تسهمان في دعم جهودنا في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا بشكل عام وفي جمهورية ألمانيا الاتحادية بشكل خاص»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن شريكة «قطر للطاقة»، الأميركية «كونوكو فيليبس»، ستتولى توريد الغاز من مشروعي حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي اعتبارا من العام 2026 إلى محطة «برونزبوتل» للغاز الطبيعي المسال التي يجرى تطويرها في شمال ألمانيا.

اتفاق قطري مماثل مع الصين
وتعد دول آسيوية، على رأسها الصين واليابان وكوريا الجنوبية، السوق الرئيسية للغاز القطري الذي تسعى دول أوروبية بشكل متزايد للحصول على حصة منه منذ أثارت الحرب الروسية على أوكرانيا مخاوف بشأن إمدادات الطاقة.

وطغت صعوبات على المفاوضات مع دول أوروبية؛ إذ تجنبت ألمانيا وغيرها التوقيع على اتفاقيات طويلة الأمد كتلك التي يجرى إبرامها مع دول آسيوية.

وجرى التوصل إلى الاتفاق مع ألمانيا بعد أسبوع على إعلان «قطر للطاقة» عن اتفاق مدته 27 عاما لتزويد الصين بأربعة ملايين طن من الغاز المسال سنويا، وهو اتفاق قالت إنه الأطول أمدا في تاريخ القطاع.

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