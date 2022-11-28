Atwasat

كازاخستان تدرس احتمال تأميم شركات الطاقة المتعثرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 09:39 صباحا
كازاخستان تدرس احتمال تأميم شركات الطاقة المتعثرة
الرئيس الكازاخستاني الحالي قاسم جومارت توكاييف وهو يصوّت في مركز اقتراع في استانا خلال الانتخابات الرئاسية، نوفمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت كازاخستان، اليوم الاثنين، أنها تفكر بتأميم شركات طاقة تواجه صعوبات بعد عطل كهربائي جديد ترك آلاف السكان من دون تدفئة وسط الصقيع القطبي في إحدى مدن أكبر بلد في آسيا الوسطى.

وكتب ناطق باسم الرئيس قاسم جومارت توكاييف عبر فيسبوك «كلّف الرئيس، رئيس الوزراء علي خان سمعيلوف درس تأميم أصول في قطاع الطاقة تواجه صعوبات». وأضاف الناطق «سوء الإدارة تسبب بأعطال وبانقطاع التيار الكهربائي».

تدهور شبكات الطاقة في دول آسيا الوسط
ومنذ الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي في 1991، لا تزال شبكات الطاقة في دول آسيا الوسطى مترابطة لكنها متداعية أحيانًا رغم الاستثمارات. وقالت الحكومة الكازاخستانية في أكتوبر إن نسبة التهالك في شبكات الكهرباء الإقليمية بلغت 65%، وتسجل أعطالاً بانتظام في محطات توليد الطاقة فضلاً عن أن عمليات الهدر خلال نقل التيار لا تزال كبيرة فيما غالبًا ما تؤجل عمليات التحديث، ومنذ الأحد، حرم آلاف الأشخاص من التدفئة فيما الحرارة دون الثلاثين درجة مئوية في إيكيباستوز (شمال) بعد عطل في محطة الطاقة التي تغذي المدينة.

وأضاف الناطق باسم الرئيس توكاييف الذي أعيد انتخابه في 20 نوفمبر بحصوله على 81,31 % من الأصوات، أن المسؤولين عن العطل في هذه المدينة «يجب أن يحالوا على المحاكمة»، وتولد كازاخستان الغنية بالنفط والغاز، الكهرباء بشكل شبه كامل من الفحم وبدرجة أقل من المياه لكنها مضطرة لاستيراد الكهرباء أيضًا لتوفير التيار في جنوب البلاد وغربها خصوصًا.

وفي ظل عهد نورسلطان نزارباييف السلطوي الذي استمر ثلاثة عقود، تم تحرير قطاع الطاقة لتنتقل ملكيته إلى الأوساط المقربة من الحكم، وفي يناير، ضرب عطل هائل قطاع الكهرباء في كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان المجاورتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 1 - 0 شباب الجبل

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 1 - 0 شباب الجبل
دارنس يحل ضيفا على شباب الجبل في «دورينا».. الثلاثاء

دارنس يحل ضيفا على شباب الجبل في «دورينا».. الثلاثاء
كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!

كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!
النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا

النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا
بثنائية برونو.. البرتغال ثالث المتأهلين لدور الـ16 من المونديال

بثنائية برونو.. البرتغال ثالث المتأهلين لدور الـ16 من المونديال
أفريقيا الوسطى: طائرة من دولة مجاورة قصفت معسكرا يضم حلفاء روسًا

أفريقيا الوسطى: طائرة من دولة مجاورة قصفت معسكرا يضم حلفاء روسًا
تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 17 و23 نوفمبر

تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 17 و23 نوفمبر
«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو

«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس
الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي بتهمة «تسفير جهاديين» إلى سورية والعراق

الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي بتهمة «تسفير جهاديين» إلى سورية والعراق
غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)

غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي

بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»

السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»
«يوروبول»: الشرطة تفكك «سوبر كارتيل» لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية

«يوروبول»: الشرطة تفكك «سوبر كارتيل» لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية
الشرطة الهولندية تفرق مشجعين للمنتخب المغربي احتفلوا بالفوز على بلجيكا

الشرطة الهولندية تفرق مشجعين للمنتخب المغربي احتفلوا بالفوز على بلجيكا
حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون

حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
كازاخستان تدرس احتمال تأميم شركات الطاقة المتعثرة
كازاخستان تدرس احتمال تأميم شركات الطاقة المتعثرة
رئيس المكسيك يقترح زيادة الحد الأدنى للأجور 20%
رئيس المكسيك يقترح زيادة الحد الأدنى للأجور 20%
السعودية تعلن خطة لبناء مطار جديد في الرياض يستوعب 185 مليون مسافر
السعودية تعلن خطة لبناء مطار جديد في الرياض يستوعب 185 مليون ...
حملة بريطانية لتوفير الطاقة عبر تشجيع عزل المنازل وخفض الاستهلاك
حملة بريطانية لتوفير الطاقة عبر تشجيع عزل المنازل وخفض الاستهلاك
لاغارد ترجح عدم بلوغ التضخم ذروته في منطقة اليورو بعد
لاغارد ترجح عدم بلوغ التضخم ذروته في منطقة اليورو بعد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
برلين تعلن تأميم الفرع الألماني لمجموعة «غازبروم» الروسية
برلين تعلن تأميم الفرع الألماني لمجموعة «غازبروم» الروسية...
كاليفورنيا: طلب بالسجن 15 سنة بحق إليزابيث هولمز وإعادة 800 مليون دولار لضحاياها
كاليفورنيا: طلب بالسجن 15 سنة بحق إليزابيث هولمز وإعادة 800 ......
السعودية تبرم اتفاقات بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية
السعودية تبرم اتفاقات بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية ......
المفوضية الأوروبية: منطقة اليورو ستدخل في ركود نهاية العام
المفوضية الأوروبية: منطقة اليورو ستدخل في ركود نهاية العام...
ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية
ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية...
المزيد
قطر توافق على مد ألمانيا بالغاز 15 عاما على الأقل
قطر توافق على مد ألمانيا بالغاز 15 عاما على الأقل...
265 مليون يورو غرامة على «ميتا» لتقصيرها في حماية بيانات المستخدمين
265 مليون يورو غرامة على «ميتا» لتقصيرها في حماية بيانات ......
بايدن يناشد «كونغرس» التدخل لمنع إضراب لعمال السكك الحديدية
بايدن يناشد «كونغرس» التدخل لمنع إضراب لعمال السكك الحديدية...
لاغارد ترجح عدم بلوغ التضخم ذروته في منطقة اليورو بعد
لاغارد ترجح عدم بلوغ التضخم ذروته في منطقة اليورو بعد...
حملة بريطانية لتوفير الطاقة عبر تشجيع عزل المنازل وخفض الاستهلاك
حملة بريطانية لتوفير الطاقة عبر تشجيع عزل المنازل وخفض ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط