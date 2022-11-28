Atwasat

أسعار النفط تهبط جراء الاحتجاجات في الصين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 08:33 صباحا
أسعار النفط تهبط جراء الاحتجاجات في الصين
حقل نفطي في الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

هبطت العقود الآجلة للنفط أكثر من دولارين للبرميل اليوم الإثنين، مع وصول خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى في 11 شهرًا، حيث أثارت الاحتجاجات في الصين، أكبر مستورد للخام، مخاوف بشأن الطلب.

ونزل خام برنت 2.16 دولارًا أو 2.6% ليتداول عند 81.47 دولارًا للبرميل، بعد أن هبط إلى 81.16 دولارًا في وقت سابق من الجلسة وهو أدنى مستوى منذ 11 يناير، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.08 دولارات أو 2.7% إلى 74.20 دولارًا للبرميل، كما هبط إلى 73.82 دولارًا في وقت سابق، وهو أدنى مستوى منذ 27 ديسمبر العام 2021، حسب وكالة «فرانس برس».

وسجل كلا المعيارين، اللذان بلغا أدنى مستوياته في 10 أشهر الأسبوع الماضي، ثلاثة انخفاضات أسبوعية متتالية، وأنهى «برنت» الأسبوع الأخير منخفضًا 4.6%، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 4.7%.

الأحداث في الصين تؤثر على الأسعار في سوق الطاقة
وقال المدير العام للبحوث هيرويوكي كيكوكاوا، «علاوة على المخاوف المتزايدة بشأن ضعف الطلب على الوقود في الصين بسبب زيادة حالات فيروس (كورونا) المستجد، فإن عدم اليقين السياسي الناجم عن احتجاجات نادرة على قيود الحكومة الصارمة لمكافحة الجائحة في شنغهاي» أدى إلى تراجع الأسعار.

وتوقع أن ينخفض ​​نطاق تداول خام غرب تكساس الوسيط إلى ما بين 70 و 75 دولارًا، مضيفًا أن السوق قد تظل متقلبة اعتمادًا على نتيجة اجتماع «أوبك بلس»، وسقف أسعار النفط الروسي.

والتزمت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بسياسة الرئيس شي جين بينغ الخاصة بعدم انتشار الفيروس، حتى في الوقت الذي رفعت فيه الكثير من دول العالم معظم القيود، واشتبك المئات من المتظاهرين والشرطة في شنغهاي ليلة الأحد، حيث اندلعت الاحتجاجات على قيود مكافحة الفيروس، وانتشرت إلى عدة مدن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 1 - 0 شباب الجبل

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 1 - 0 شباب الجبل
دارنس يحل ضيفا على شباب الجبل في «دورينا».. الثلاثاء

دارنس يحل ضيفا على شباب الجبل في «دورينا».. الثلاثاء
كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!

كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!
النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا

النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا
بثنائية برونو.. البرتغال ثالث المتأهلين لدور الـ16 من المونديال

بثنائية برونو.. البرتغال ثالث المتأهلين لدور الـ16 من المونديال
أفريقيا الوسطى: طائرة من دولة مجاورة قصفت معسكرا يضم حلفاء روسًا

أفريقيا الوسطى: طائرة من دولة مجاورة قصفت معسكرا يضم حلفاء روسًا
تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 17 و23 نوفمبر

تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 17 و23 نوفمبر
«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو

«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس
الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي بتهمة «تسفير جهاديين» إلى سورية والعراق

الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي بتهمة «تسفير جهاديين» إلى سورية والعراق
غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)

غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي

بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»

السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»
«يوروبول»: الشرطة تفكك «سوبر كارتيل» لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية

«يوروبول»: الشرطة تفكك «سوبر كارتيل» لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية
الشرطة الهولندية تفرق مشجعين للمنتخب المغربي احتفلوا بالفوز على بلجيكا

الشرطة الهولندية تفرق مشجعين للمنتخب المغربي احتفلوا بالفوز على بلجيكا
حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون

حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
كازاخستان تدرس احتمال تأميم شركات الطاقة المتعثرة
كازاخستان تدرس احتمال تأميم شركات الطاقة المتعثرة
رئيس المكسيك يقترح زيادة الحد الأدنى للأجور 20%
رئيس المكسيك يقترح زيادة الحد الأدنى للأجور 20%
السعودية تعلن خطة لبناء مطار جديد في الرياض يستوعب 185 مليون مسافر
السعودية تعلن خطة لبناء مطار جديد في الرياض يستوعب 185 مليون ...
حملة بريطانية لتوفير الطاقة عبر تشجيع عزل المنازل وخفض الاستهلاك
حملة بريطانية لتوفير الطاقة عبر تشجيع عزل المنازل وخفض الاستهلاك
لاغارد ترجح عدم بلوغ التضخم ذروته في منطقة اليورو بعد
لاغارد ترجح عدم بلوغ التضخم ذروته في منطقة اليورو بعد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
برلين تعلن تأميم الفرع الألماني لمجموعة «غازبروم» الروسية
برلين تعلن تأميم الفرع الألماني لمجموعة «غازبروم» الروسية...
كاليفورنيا: طلب بالسجن 15 سنة بحق إليزابيث هولمز وإعادة 800 مليون دولار لضحاياها
كاليفورنيا: طلب بالسجن 15 سنة بحق إليزابيث هولمز وإعادة 800 ......
السعودية تبرم اتفاقات بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية
السعودية تبرم اتفاقات بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية ......
المفوضية الأوروبية: منطقة اليورو ستدخل في ركود نهاية العام
المفوضية الأوروبية: منطقة اليورو ستدخل في ركود نهاية العام...
ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية
ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية...
المزيد
قطر توافق على مد ألمانيا بالغاز 15 عاما على الأقل
قطر توافق على مد ألمانيا بالغاز 15 عاما على الأقل...
265 مليون يورو غرامة على «ميتا» لتقصيرها في حماية بيانات المستخدمين
265 مليون يورو غرامة على «ميتا» لتقصيرها في حماية بيانات ......
بايدن يناشد «كونغرس» التدخل لمنع إضراب لعمال السكك الحديدية
بايدن يناشد «كونغرس» التدخل لمنع إضراب لعمال السكك الحديدية...
لاغارد ترجح عدم بلوغ التضخم ذروته في منطقة اليورو بعد
لاغارد ترجح عدم بلوغ التضخم ذروته في منطقة اليورو بعد...
حملة بريطانية لتوفير الطاقة عبر تشجيع عزل المنازل وخفض الاستهلاك
حملة بريطانية لتوفير الطاقة عبر تشجيع عزل المنازل وخفض ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط