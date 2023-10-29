5 نصائح لتصميم غرفة عائلية مثالية

القاهرة - بوابة الوسط

يساعد تأثيث غرفة جلوس على قضاء جميع أفراد الأسرة وقتهم المفضل فيها. كما أن مراعاة بعض النصائح في تصميمها يجعلها أكثر عملية وأناقة مثل مراعاة توفير الأنشطة المفضلة لدى الجميع، سواء كانت مشاهدة الأفلام في المساء، أو الأعمال الحرفية، أو الاستمتاع بلحظات من الهدوء.

نصائح تصميم مساحة متعددة الوظائف لراحة الجميع.

1- المرونة هي الأساس

* استخدم الأثاث المتحرك المتعدد الوظائف، وصمم مساحات مرنة للأنشطة المختلفة مثل مساحة الدراسة، وزوِّدها بأثاث سهل الحركة مثل مكتب بعجلات وعربة.

* خزِّن الأدوات المدرسية في العربة، ثم حركها بسهولة عند الانتهاء.

* أنشئ منطقة للعب باستخدام سجادة لعب وخيم قابلة للطي، بما يوفر مساحة على الأرضية عند انتهاء وقت اللعب.

2- حقق أقصى استفادة من مساحة التخزين

* نظرا لأن الغرفة العائلية هي مركز عديد الأنشطة المختلفة، فيحظى التخزين بأهمية، للحفاظ على ترتيب الأغراض، ويُعد التخزين المفتوح حلا مثاليا للتمكن من الوصول إلى الأغراض بسهولة مثل الكتب والألعاب المستخدمة بشكل متكرر.

* يمكنك استخدام الصناديق في الحصول على مظهر أكثر أناقة، أو اختر حلول التخزين المغلق، لترك انطباع بصري مرتب وخالٍ من الفوضى.

3- أنشئ زوايا مريحة للاستمتاع بلحظات من الهدوء

* أنشئ زوايا مفعمة بالدفء تمنح الجميع وقتا هادئا، وتسمح لهم ببعض الخصوصية. ويعتبر الشيزلونج، الموضوع بظهر الكنبة، أو كرسي الأطفال الدوار بذراعين من قطع الأثاث الرائعة لهذا الغرض.

* أضف الوسائد والأغطية والدُمى الطرية، لإضفاء المزيد من الشعور بالراحة.

4- صمم مساحات للأنشطة المختلفة وزوِّدها بالإضاءة المناسبة

* فكر في كيفية استخدام أسرتك غرفة الجلوس، وصمم مساحاتك وفقا لذلك مثل ترك مساحة للاسترخاء مكونة من كنبة ظهرها شيزلونج ومساحة للمذاكرة، أو للحرف اليدوية تحت السلم.

* استخدم مزيجا من الإضاءة الخافتة وإضاءة المهام والإضاءة العامة، لإنشاء مساحة دافئة وجذابة.