«سوبارو» تكشف موعد طرح «WRX TR» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

نشرت «سوبارو» العالمية صورا تشويقية جديدة لسيارتها المنتظرة «WRX TR» من فئة سيارات السيدان، على أن يجرى كشفها رسميا في السابع من أكتوبر الجاري.

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وعلى عكس ما توقعه محبو السيارة، قررت «سوبارو» العودة إلى العام 2006، لاختيار اسم تاريخي مختلف للفئة الجديدة، حيث تعمل «سوبارو» على إعادة إحياء اسم «تي آر»، وإطلاقه على الفئة الجديدة، حسب «كار $ درايفر».

والفئة الأخيرة من «WRX TR» كانت نسخة أساسية مخصصة للمشترين الذين أرادوا تحقيق أقصى استفادة من السيارة في أسواق ما بعد البيع. وجاءت مع نظام صوتي رخيص، ودون إضافات جلدية على عجلة القيادة مع مقاعد تقليدية.

لكن من غير المرجح أن تنتج «سوبارو» اليوم سيارة تقليدية كما كان الحال مع ««WRX TR» للعام 2006.

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ومن خلال تفحص الصور التشويقية الجديدة لـ«WRX TR»، يمكن أن نرى مكابح «بريمبو» مع إطارات جديدة، وتصميما جانبيا أكثر انسيابية.

سعر السيارة

ويبدأ سعر «WRX TR» الجديدة من 31 ألف دولار، ويبلغ سعر الفئة الأعلى «جي تي تريم» 44 ألف دولار.

ولم تعلن «سوبارو» حتى الآن كثير التفاصيل بشأن مميزات «WRX TR» الجديدة. لذلك، على محبي هذه العلامة الانتظار حتى السابع من أكتوبر، لمعرفة كل تفاصيلها.