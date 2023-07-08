  • Alwasat News
Atwasat

بالصور.. أحدث صيحات الديكور لصيف 2023

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 08 يوليو 2023, 03:04 مساء
بالصور.. أحدث صيحات الديكور لصيف 2023
صيحات ديكور العام 2023. (موقع ساوثرن ليفينج الأميركي)
alwasat radio

تظهر يوميا عديد الأفكار والصيحات الجديدة في عالم الديكور والتصميم الداخلي، تعتمد على المزج بين الألوان والخامات المختلفة.
لكن ليست كل الأفكار يمكن اعتمادها بسهولة، خصوصا أن بعض الأفكار سرعان ما تصبح «قديمة أو خارج الترند» في غضون فترة قصيرة.
بينما هناك بعض صيحات الديكور تحافظ على رونقها فترة طويلة، خصوصا تلك التي تحافظ على رفاهية الساكنين، وتمنح المنازل الضيقة خيارات أكبر، كما نشر موقع «ساوثرن ليفينج» الأميركي.

6 حيل بسيطة لتجميل حديقة منزلك
بالصور.. أفكار بسيطة لديكور حوائط الحمام

صيحات ديكور صيف 2023
من أبرز صيحات الديكور لهذا العام العودة لاستخدام ورق الحائط، حيث يشهد العام 2023 عودة قوية لورق الحائط بمختلف الألوان والطبعات والزخارف. ويمكن أن يلعب ورق الحائط دورا رئيسيا في تغيير طابع المنزل، وإضفاء لمسة من الحيوية والتجدد عليه.

ومن الملاحظ أن نمط الزخرفة الصيني عاد بقوة في أوراق الحائط، إذ أنتجته عديد من دور التصميم.

الألوان الجريئة عاودت الظهور بقوة في صيف 2023، وأصبح لون الأبيض والرصاصي من الماضي، إذ ينصح خبراء الديكور باستخدام الألوان الجريئة التي تبرز جمال الأثاث والديكورات والإضاءة.

ومع تغير «الترند» أو الصيحات بشكل سريع فمن الأفضل اختيار ألوان جريئة في بعض القطع التي يمكن استبدالها مثل الطاولات الصغيرة أو المفروشات أو اللوحات والديكورات.

ومن الأفكار واسعة الانتشار كذلك استخدام الأخشاب الطبيعية، سواء في الأرضيات أو الحوائط أو الديكورات أو الإضاءة. ومن الأفضل استخدام الأخشاب بلونها الطبيعي دون إضافة ألوان أخرى، لإبراز جمالها، ومنح شعور التواصل مع الطبيعة.

ويؤكد خبراء التصميم الداخلي أن درجات الأخشاب عادت بقوة، سواء في تصميم المطابخ أو الأرضيات، أو حتى الإكسسوارات الداخلية.

وإذا كنت من محبي لمسات المعدن، يمكنك الآن المزج بين أنواع مختلفة من المعادن في تصميم الغرفة نفسه، وهو من الصيحات الجذابة لعام 2023.

ومن أشهر المعادن التي يمكن المزج بينها النيكل والنحاس المطلي، فكلاهما يمنح لمسة جمالية خاصة، خصوصا في إكسسوارات الإضاءة.

صيحات ديكور العام 2023. (موقع ساوثرن ليفينج الأميركي)
صيحات ديكور العام 2023. (موقع ساوثرن ليفينج الأميركي)
صيحات ديكور العام 2023. (موقع ساوثرن ليفينج الأميركي)
صيحات ديكور العام 2023. (موقع ساوثرن ليفينج الأميركي)
صيحات ديكور العام 2023. (موقع ساوثرن ليفينج الأميركي)
صيحات ديكور العام 2023. (موقع ساوثرن ليفينج الأميركي)
صيحات ديكور العام 2023. (موقع ساوثرن ليفينج الأميركي)
صيحات ديكور العام 2023. (موقع ساوثرن ليفينج الأميركي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. تغطية خاصة للجولة الرابعة من دور سداسي التتويج

شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. تغطية خاصة للجولة الرابعة من دور سداسي التتويج
شاهد.. سلة النصر يحسم «الديربي» بالفوز على الأهلي بنغازي في رباعي التتويج

شاهد.. سلة النصر يحسم «الديربي» بالفوز على الأهلي بنغازي في رباعي التتويج
كاريكاتير خيري - عدوان إسرائيلي على مخير جنين

كاريكاتير خيري - عدوان إسرائيلي على مخير جنين
الولايات المتحدة.. العثور على الكوكايين داخل البيت الأبيض «لم يعرض الأمن القومي للخطر»

الولايات المتحدة.. العثور على الكوكايين داخل البيت الأبيض «لم يعرض الأمن القومي ...
منظمة دولية: تدمير كل الأسلحة الكيميائية المصرّح عنها بشكل لا رجعة فيه

منظمة دولية: تدمير كل الأسلحة الكيميائية المصرّح عنها بشكل لا رجعة فيه
إردوغان يعلن أن بوتين سيزور تركيا في أغسطس

إردوغان يعلن أن بوتين سيزور تركيا في أغسطس
في تصريح إلى «بوابة الوسط».. مؤسسة الاستثمار تعد بالتصعيد ضد بلجيكا بعد حكم قضائي يؤيد توقيف رئيسها

في تصريح إلى «بوابة الوسط».. مؤسسة الاستثمار تعد بالتصعيد ضد بلجيكا بعد حكم ...
سقوط الحكومة الهولندية إثر خلافات بشأن الهجرة

سقوط الحكومة الهولندية إثر خلافات بشأن الهجرة
«هيومن رايتس» تطالب تونس بوقف طرد مهاجرين إلى الحدود الليبية

«هيومن رايتس» تطالب تونس بوقف طرد مهاجرين إلى الحدود الليبية
شاهد.. الأهلي طرابلس يحقق فوزا ثمينا على الاتحاد بدوري كرة السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يحقق فوزا ثمينا على الاتحاد بدوري كرة السلة
مانشستر سيتي يعلن تفاصيل أكبر جولة لكؤوس الثلاثية التاريخية

مانشستر سيتي يعلن تفاصيل أكبر جولة لكؤوس الثلاثية التاريخية
على هامش ندوة «أوبك».. عون يبحث مشروع نقل غاز نيجيريا إلى أوروبا عبر ليبيا

على هامش ندوة «أوبك».. عون يبحث مشروع نقل غاز نيجيريا إلى أوروبا عبر ليبيا
اختبارات قاسية لأردا غولر في معسكر ريال مدريد بأميركا

اختبارات قاسية لأردا غولر في معسكر ريال مدريد بأميركا
«جون أفريك»: صدام حفتر لا يخفي رغبته في الترشح للرئاسة

«جون أفريك»: صدام حفتر لا يخفي رغبته في الترشح للرئاسة
الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية

الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية
الحكومة العراقية تفتح «تحقيقاً» في قضية خطف الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف

الحكومة العراقية تفتح «تحقيقاً» في قضية خطف الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف
بعد إرجاء رحلته مرتين.. «أريان 5» الأوروبي ينطلق في مهمته الأخيرة

بعد إرجاء رحلته مرتين.. «أريان 5» الأوروبي ينطلق في مهمته الأخيرة
فيديو.. الاتحاد يعلن استكمال دور سداسي التتويج ويرفض مبررات تغيير حكام مباراته أمام أبوسليم

فيديو.. الاتحاد يعلن استكمال دور سداسي التتويج ويرفض مبررات تغيير حكام مباراته ...
 المزيد من ديكور

تعليقات

عناوين ذات صلة
3 طرق بسيطة تساعدك على عزل الصوت في غرف المنزل
3 طرق بسيطة تساعدك على عزل الصوت في غرف المنزل
أخطاء شائعة تجنبها في ديكور المنازل الصغيرة
أخطاء شائعة تجنبها في ديكور المنازل الصغيرة
بالصور: أفضل التصميمات للمطابخ الصغيرة
بالصور: أفضل التصميمات للمطابخ الصغيرة
بالصور.. أفكار بسيطة لديكور حوائط الحمام
بالصور.. أفكار بسيطة لديكور حوائط الحمام
نصائح للتخلص من الأغراض القديمة في منزلك
نصائح للتخلص من الأغراض القديمة في منزلك
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نصائح للتخلص من الأغراض القديمة في منزلك
نصائح للتخلص من الأغراض القديمة في منزلك...
بالصور: أفضل التصميمات للمطابخ الصغيرة
بالصور: أفضل التصميمات للمطابخ الصغيرة...
بالصور.. أفكار بسيطة لديكور حوائط الحمام
بالصور.. أفكار بسيطة لديكور حوائط الحمام...
6 حيل بسيطة لتجميل حديقة منزلك
6 حيل بسيطة لتجميل حديقة منزلك...
بالصور.. أحدث صيحات الديكور لصيف 2023
بالصور.. أحدث صيحات الديكور لصيف 2023...
المزيد
بالصور.. خطوات بسيطة تجعل منزلك أكثر فخامة
بالصور.. خطوات بسيطة تجعل منزلك أكثر فخامة...
بالصور.. أحدث صيحات الديكور لصيف 2023
بالصور.. أحدث صيحات الديكور لصيف 2023...
6 حيل بسيطة لتجميل حديقة منزلك
6 حيل بسيطة لتجميل حديقة منزلك...
نصائح للتخلص من الأغراض القديمة في منزلك
نصائح للتخلص من الأغراض القديمة في منزلك...
بالصور.. أفكار بسيطة لديكور حوائط الحمام
بالصور.. أفكار بسيطة لديكور حوائط الحمام...
المزيد