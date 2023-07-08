بالصور.. أحدث صيحات الديكور لصيف 2023

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تظهر يوميا عديد الأفكار والصيحات الجديدة في عالم الديكور والتصميم الداخلي، تعتمد على المزج بين الألوان والخامات المختلفة.

لكن ليست كل الأفكار يمكن اعتمادها بسهولة، خصوصا أن بعض الأفكار سرعان ما تصبح «قديمة أو خارج الترند» في غضون فترة قصيرة.

بينما هناك بعض صيحات الديكور تحافظ على رونقها فترة طويلة، خصوصا تلك التي تحافظ على رفاهية الساكنين، وتمنح المنازل الضيقة خيارات أكبر، كما نشر موقع «ساوثرن ليفينج» الأميركي.

6 حيل بسيطة لتجميل حديقة منزلك

بالصور.. أفكار بسيطة لديكور حوائط الحمام

صيحات ديكور صيف 2023

من أبرز صيحات الديكور لهذا العام العودة لاستخدام ورق الحائط، حيث يشهد العام 2023 عودة قوية لورق الحائط بمختلف الألوان والطبعات والزخارف. ويمكن أن يلعب ورق الحائط دورا رئيسيا في تغيير طابع المنزل، وإضفاء لمسة من الحيوية والتجدد عليه.

ومن الملاحظ أن نمط الزخرفة الصيني عاد بقوة في أوراق الحائط، إذ أنتجته عديد من دور التصميم.

الألوان الجريئة عاودت الظهور بقوة في صيف 2023، وأصبح لون الأبيض والرصاصي من الماضي، إذ ينصح خبراء الديكور باستخدام الألوان الجريئة التي تبرز جمال الأثاث والديكورات والإضاءة.

ومع تغير «الترند» أو الصيحات بشكل سريع فمن الأفضل اختيار ألوان جريئة في بعض القطع التي يمكن استبدالها مثل الطاولات الصغيرة أو المفروشات أو اللوحات والديكورات.

ومن الأفكار واسعة الانتشار كذلك استخدام الأخشاب الطبيعية، سواء في الأرضيات أو الحوائط أو الديكورات أو الإضاءة. ومن الأفضل استخدام الأخشاب بلونها الطبيعي دون إضافة ألوان أخرى، لإبراز جمالها، ومنح شعور التواصل مع الطبيعة.

ويؤكد خبراء التصميم الداخلي أن درجات الأخشاب عادت بقوة، سواء في تصميم المطابخ أو الأرضيات، أو حتى الإكسسوارات الداخلية.

وإذا كنت من محبي لمسات المعدن، يمكنك الآن المزج بين أنواع مختلفة من المعادن في تصميم الغرفة نفسه، وهو من الصيحات الجذابة لعام 2023.

ومن أشهر المعادن التي يمكن المزج بينها النيكل والنحاس المطلي، فكلاهما يمنح لمسة جمالية خاصة، خصوصا في إكسسوارات الإضاءة.

صيحات ديكور العام 2023. (موقع ساوثرن ليفينج الأميركي)

صيحات ديكور العام 2023. (موقع ساوثرن ليفينج الأميركي)

صيحات ديكور العام 2023. (موقع ساوثرن ليفينج الأميركي)

صيحات ديكور العام 2023. (موقع ساوثرن ليفينج الأميركي)