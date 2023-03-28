ديكور رمضاني متجدد في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط

زينة رمضان في المنزل تضفى بهجة وأجواء مختلفة تشعرنا بالشهر الكريم وعلى الرغم من تكرار أشكال الديكور المعروفة لرمضان، فإن هناك كل عام عناصر جديدة يمكن توظيفها بطريقة جذابة في المنزل، لإضفاء الفرح ولديكور رمضاني متجدد.

وتقدم مصممة الديكور والأزياء رنا تبارك الله في نقاط مختصرة بعض النصائح من أجل منزل متغير ومتجدد في خطوات سهلة وتكاليف بسيطة.. تعرفوا إليها معنا.

في البداية تقول مصممة الديكور تبارك الله إن أبسط القواعد في الديكور الرمضاني هي المزج بين القوامات والأقمشة الملونة المعتاد تدارجها في الشهر الفضيل، التي تحتوي على ألوان، مثل الأزرق والأحمر والأصفر مع تعزيزها بالأكسسوارات أو اللمسات المعدنية الناعمة، لتعطينا لمسة تصميم بدوي قديم مع وضع فانوس معدني صغير أو ثلاث مقاسات مختلفة من فوانيس رمضان بشكل تدريجي، وهذه طريقة غير مكلفة ويمكن استخدام أقمشة وخامات وأكسسوارات موجودة في المنزل بالفعل.

مشاركة الأطفال في صنع الزينة

تشير المصممة إلى أهمية مشاركة أطفال المنزل في تصميم ديكور رمضان، لما له من أثر وارتباط في أذهانهم بفرحة شهر رمضان، فيمكنك أن تصنعي مع طفلك عبارة (رمضان مبارك) من ورق الفوم الملون وتعليقها على شريط يوضع على الحائط ليكون شكلها مختلفا تماما.

و إذا كنت تمتلكين أقمشة ملونة وأوراقا مربعة الشكل بحجم متساوي تستطيعين بسهولة صنع تقويم شهري لمدة ثلاثين يوما، بغرض تشجيع طفلك على الصيام وذلك عن طريق لصق تلك الأوراق على القماش بترتيب تصاعدي ولصق بعض الديكورات المميزة.

تنسيق المفروشات بطريقة متجددة

يمكنك إضافة أجواء الروحانيات الرمضانية التي تسعد العائلة مجتمعة في نقاط بسيطة مثل:

- اختر بعض قطع من السجاد الإسلامي المزود بزخارف إسلامية مثل الأهلة والنجوم، أو الأشكال الهندسية المعمارية ووزعه في غرفة المعيشة وغرف الضيوف وغرف النوم والمطبخ.

- يمكن وضع قطعة مناسبة من السجاد الجلدي المزود بالفرو والجلد إلى طاولة المائدة، وفوقها بعض الديكورات المناسبة كالفوانيس المذهبة أو الأطباق المخصصة للمائدة بعبارات رمضان كريم.

- كما يمكن وضع المفارش المانعة للحرارة فوق طاولة السفرة بنقش رمضاني مع توزيع بعض المفارش الرمضانية على ظهور كراسي المائدة، وظهور الكنب والمقاعد، وعلى أطراف قطع الأثاث المختلفة.

- وزع بعض الفوانيس المضيئة وبألوان مناسبة لألوان الأثاث والديكور لديك، كما يمكن تزيين البيت كله بشرائط النور بألوان بيضاء وصفراء أو ملونة حسب ذوقك وما هو متوفر.

- كما يمكنك تغليف المصاحف بأغطية رمضانية جلدية أو قماشية مطرزة بعبارات رمضانية، أو بأسماء أفراد البيت.



وتشير مصممة الديكور والأزياء رنا تبارك الله إلى أنه يمكنك الاكتفاء بوضع فانوس كبير في مدخل المنزل مع شريط نور وقطعة قماش مزخرفة، مع عمل ركن رمضاني للعبادة مفروش بالسجاد من الطراز الإسلامي يليق بالعبادة الرمضانية والأجواء الروحانية مزود بمصاحف مجلدة بعبارات رمضان كريم، وسوف يقبل عليها أهل البيت، خاصة الأطفال وتشجعهم على تقضية العبادات طيلة الشهر الكريم.

مصممة الديكور والأزياء رنا تبارك الله

مصممة الديكور والأزياء رنا تبارك الله

طرق مختلفة لتزين المصاحف و السبح في رمضان تصميم رنا تبارك الله مصممة الديكور و الأزياء

أسهل طرق تجديد منزلك بديكور مبهج طيلة شهر رمضان (الإنترنت)

أسهل طرق تجديد منزلك بديكور مبهج طيلة شهر رمضان (الإنترنت)

أسهل طرق تجديد منزلك بديكور مبهج طيلة شهر رمضان (الإنترنت)

أسهل طرق تجديد منزلك بديكور مبهج طيلة شهر رمضان (الإنترنت)