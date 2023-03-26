أكثر أعطال الثلاجة شيوعا وكيفية إصلاحها

القاهرة - بوابة الوسط

يوصي الخبراء بضرورة ضبط درجة حرارة الثلاجة على 4.44 درجة مئوية (40 درجة فهرنهايت) أو أقل، بينما يجب أن تكون درجة حرارة الفريزر (المجمد) 17.78- درجة مئوية (0 فهرنهايت).



وإذا كنت تواجهين مشكلة أن الثلاجة لا تبرد والفريزر لا يجمد، فإليكِ هذه الإرشادات التي قد تساعدك على الحل.

- تجنب وضع هذه الأطعمة في الثلاجة

قد تواجهين في بعض الأحيان مشكلات في تبريد ثلاجتك رغم عدم وجود عطل أو كسر فيها، لذا فإن هناك مجموعة من الخطوات السهلة التي يمكنك القيام بها قبل اللجوء إلى فني الإصلاح، لتوفير رسوم خدمات تستطيعين القيام بها بمفردك.

مرحلة الفحص والتحقق:

تحققي من توصيل الثلاجة بالكهرباء، قد تبدو خطوة بسيطة، لكن هناك عددًا من الناس قد يسارعون بالقفز إلى الاستنتاجات دون التحقق مما إذا كانت الطاقة تعمل في الثلاجة أم لا؟ فلا تكوني أحدهم.

تأكدي من عدم غلق الترموستات عن طريق الخطأ، وتحققي من ضبطها على درجة الحرارة المناسبة.

تحققي من أن الباب يُغلق بشكل صحيح، هل ينطفئ الضوء في الثلاجة عند إغلاق الباب؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد لا يعمل الباب بشكل صحيح، كذلك تأكدي من سلامة الشريط المطاطي المرن الموجود حول حواف الأبواب، إذ يمكن أن يتمزق ويسبب تسرب الهواء الدافئ أو الرطب إلى الثلاجة، ويجب عليك استبداله في هذه الحالة.

تأكدي من أن الفتحات الموجودة في الجزء الخلفي من مقصورة التجميد لا تُعاق بواسطة صناديق من الآيس كريم أو الخضروات المجمدة، يجب أن تكون الفتحات واضحة حتى يجري تدوير الهواء البارد، رتبي الأطعمة ونظمّها.

تأكدي من فراغ المنطقة حول الملفات الموجودة تحت أو خلف الثلاجة، الملفات المسدودة يمكن أن تسبب سوء التبريد.

تحققي من عدم وجود أي شيء عالق بمروحة المكثف وأنها تدور بحرية (لن تحتوي الموديلات ذات الملفات في الظهر على مروحة)، للقيام بذلك: افصلي الثلاجة واسحبيها للخارج، نظفي شفرات المروحة ودوريها يدويًا لمعرفة ما إذا كانت عالقة، ووصلي الثلاجة مرة أخرى وتأكدي من تشغيل المروحة عند تشغيل الضاغط، إذا لم تعمل المروحة، فعليكِ استبدالها.



مشكلات وأعطال

وإليكِ أغلب مشكلات الثلاجة والتجميد الشائعة، وأين تحدث؟ وكيف يمكنك إصلاحها في حال كنت تعاني من أن الثلاجة لا تبرد والفريزر لا يجمد:

ضاغط الثلاجة: الضاغط جزء من الثلاجة يضغط بخار التبريد ويدفعه إلى الملفات الموجودة خارج الثلاجة، فإذا كانت مروحة الفريزر تعمل، لكنك تواجهين مشكلة في التبريد، فقد يكون الضاغط أو مُرحل بدء الضاغط سيئًا، حيث يقع الضاغط خلف الثلاجة في الأسفل، بينما مُرحل بدء الضاغط هو الجزء الذي يغذي الحبال في الضاغط. قد تحتاجين إلى استبدال أحدهما، واستبدال مُرحل بدء الضاغط أسهل وأرخص بكثير من استبدال الضاغط.

لفائف المكثف: يمكن للفائف المكثف المسدودة أن تنتج ضعف دوران الهواء، مما يحد من قدرة الثلاجة على الحفاظ على البرودة، وتوجد هذه اللفائف أسفل الثلاجة أو على ظهرها. إذا كانت ملفاتك مسدودة، فقد تحتاجين إلى تنظيفها.

مروحة المكثف: تبرد مروحة المكثف ملفات الضاغط وملفات المكثف في أثناء عملهما، لذا يجب تشغيل المروحة عند تشغيل الضاغط. وإذا لم تعمل مروحة المكثف بشكل صحيح، يمكن أن ترتفع درجة حرارة الثلاجة ويمكن للضاغط أن يسخن، فعليكِ التأكد من أن مروحة المكثف تدور بحرية ولا يعرقلها أي شيء، إذا لم يكن هناك شيء يمنع الشفرات من الدوران، فقد تحتاجين إلى استبدال محرك مروحة المكثف.

مروحة المبخر: مروحة المبخر جزء من الثلاجة يدفع الهواء البارد الذي تشعرين به عند فتح الباب، إذ تسحب الهواء عبر ملف المبخر وتبرده ثم تدفعه من خلال الفريزر والثلاجة. إذا كانت مروحة المبخر لا تعمل أو تعمل عندما يعمل الضاغط، فلن تتمكن وحدتك من إنتاج هواء بارد، وستحتاجين إلى استبدال محركها، وتقع مروحة المبخر خلف جدار الفريزر وستحتاجين إلى تفريغ الفريزر من المحتويات والأرفف قبل أن تتمكني من الوصول إليها.