أفضل ديكور لغرفة الطعام الضيقة

القاهرة - بوابة الوسط

عند تصميم غرفة الطعام الضيقة يجب الانتباه إلى مقاسات الأثاث، مع جعل الحيز مرحبًا، ومناسبًا لقضاء وقت الوجبة وتجاذب أطراف الحديث، بأريحية، أثناء الجلوس.

حسب مهندسة الديكور روان عز الدين، فإن طاولة الأكل في غرفة الطعام الضيقة، تتسع لستة أفراد أو ثمانية منهم، وفق «سيدتي».

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الكراسي: من الضروري اختيار الكراسي من دون أذرع، وذلك لأن تلك المزودة بأذرع «تقضم» أجزاء من المساحة. لكن، في حال الرغبة في الأخيرة، يمكن الاكتفاء بحضور زوجين على جانبي الطاولة.

يذكر أن حجم الكرسي المعياري هو 45 سنتيمترًا، مع ضرورة الانتباه إلى إيداع مساحة فارغة (15 سنتيمترًا) بين كل كرسي وآخر، بالإضافة إلى 70 سنتيمترًا بين الجدار (أو الكونسول) والكراسي، لتسهيل حركة كل جالس، تبطن الكراسي بنسيج سادة، لكن، لهواة النقوش، قد يصح تنجيد الكرسيين على جانبي الطاولة حصرًا بنسيج معرق.

الطاولة المستديرة: مناسبة للمساحة التي تتخذ هيئة مربعة، لكن من سيئات الشكل المستدير، في الفراغ الضيق، أنه يخسر عددًا من الكراسي، كما لا يسهل الحركة على الجالس.

لكن، لهواة الشكل الدائري، يمكن دمج الأخير بالمستطيل، في تصميم الطاولة للحيز الضيق، سطح الطاولة الرخام جذاب، لا سيما رخام «كلكتا»، باللون الأبيض أو الأسود، علمًا بأن الأخير يوحي بالفخامة والعصرنة. كما أن سطح الطاولة الزجاج «الفوميه» الأسود دارج.

بدوره. من جهة ثانية، تتحدث المهندسة عن الطاولة ذات السطح الخشبي المصمت (ماسيف) المزود بعروق، لكن توضح أن هذا التصميم يحتاج إلى مساحة فسيحة لتظهر عروق الخامة.

تقاصيل في غرفة الطعام

تنسدل الثريا من السقف المشغول بالجبس، بالانسجام مع شكل الغرفة.

حضور «الكونسول» ضروري لحفظ أواني المائدة، مع الإشارة إلى أن المقاس المعياري للقطعة المذكورة هو 60 سنتيمترًا، لكن يمكن الاكتفاء بحجم 45 سنتيمترًا في حال الضيق، أما العلو فهو 90 سنتيمترًا في العادة، لكن يمكن جعل «الكونسول» يرتفع حتى 120 سنتيمترًا، من دون الإغفال عن تزويد القطعة بمرآة ضخمة للإيحاء بالفسحة.

ديكور غرفة الطعام الضيقة (الإنترنت)