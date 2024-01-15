بالفيديو: سيارة عائلية متطورة من «هواوي»

القاهرة - بوابة الوسط

بعد أن لفتت أنظار الكثيرين بسيارة «Luxeed S7» الكهربائية التي طورتها مع «Chery»، كشفت «هواوي» سيارة أخرى صممتها لتكون إحدى أبرز السيارات العائلية.

تصميم السيارة

وتأتي «Aito M9» الجديدة من «هواوي» بهيكل «SUV» مميز التصميم، وجهزت بثلاثة صفوف من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لستة ركاب، وحصلت مقاعدها على أنظمة كهربائية ووسادات متحركة لتوفير أكبر قدر من الراحة للركاب وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

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والمميز في هذه المركبة أيضا هو شاشة اللمس العملاقة التي تمتد على كامل مساحة واجهة القيادة فيها، إذ يمكن استعمالها كشاشة عرض كبيرة، أو تقسيمها لثلاث شاشات، واحدة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات بمقاس 12.3 بوصة، وأخرى بمقاس 15.5 بوصة لتكون شاشة مركزية، والقسم الثالث شاشة لراكب المقعد الأمامي الأيمن تأتي بمقاس 16 بوصة.

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أنظمة متطورة

تعمل أنظمة الوسائط المتعددة في هذه السيارة مع برمجيات «Huawei Harmony OS4»، كما جهزت هواوي هذه السيارة بجهاز ليدار و27 مستشعر حركة ومسافة لتكون قادرة على قيادة نفسها ذاتيا عبر نظام (Huawei ADS 2.0)، وجهزتها بكاميرات توفر رؤية كاملة لمحيط الهيكل بزاوية 360 درجة.

محرك السيارة

وحصلت هذه السيارة على نظام هجين يضم محرك بنزين ومحركين كهربائيين يولدون معا عزما كليا يعادل 496 حصانا، وجهّزت ببطاريات تمكنها من الحركة بالاعتماد على الطاقة الكهربائية لتقطع 1239 كلم بالشحنة الكاملة، كما يمكن لهذه السيارة الوصول إلى سرعة 200 كلم/سا.

