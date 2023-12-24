بالفيديو.. تعرف على أحدث كهربائية لـ«كاديلاك»

القاهرة - بوابة الوسط

أزاحت «كاديلاك» الستار عن سيارة «Vistiq» التي صممتها لتكون مركبة كروس أوفر متطورة وقوية.

تصميم السيارة

حصلت «Vistiq» الجديدة على شكل خارجي يحمل ملامح سيارات «Cadillac» الرباعية الدفع الكبيرة، لكنّها تميزت بواجهة أمامية تزينت بزجاج عريض يظهر خلفه شعار الشركة بصورة مميزة. كما جهّزت بمصابيح تعمل بأحدث تقنيات «LED»، وأحيط الباب الموجود على واجهتها الخلفية بخطوط إضاءة أنيقة التصميم، وفقا لموقع «روسيا اليوم».

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وبنيت المركبة على «Ultium» المعتمدة في سيارات «GM» الكهربائية، وحصلت على عجلات كبيرة وعريضة، وجهّزت بسقف بانورامي كبير، وجرى تثبيت جناح هوائي صغير على مؤخرة سقفها، للحفاظ على الثبات على السرعات العالية.

ولم تكشف «Cadillac» التصميم الداخلي لهذه السيارة بعد، لكن التسريبات تشير إلى أنها حصلت على واجهة قيادة مجهّزة بشاشات لمسية تمتد على معظم عرضها تقريبا.

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