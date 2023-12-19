«بورش 911 تارغا» في مزاد علني

القاهرة - بوابة الوسط

يعرض دار للمزادات سيارة «بورش 911» طراز «تارغا» من إنتاج العام 1972 في مزاد علني بمدينة كاليفورنيا الأميركية، وهي مملوكة للفنان الأميركي ايوان ماكجريجور، بطل سلسلة أفلام «حرب النجوم» (ستار وورز).

مواصفات السيارة

والسيارة من إنتاج العام 1972، وتأتي مجهزة بآلية حقن وقود ميكانيكي «بوش» سعة 2.4 لتر، رباعي الدفع، موصول بناقل حركة خمس سرعات يدوي، حسب «كار سكوب».

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وفي الداخل، تأتي «تارغا» مع فرش خلاب من اللون الأسود وإضافات على المقاعد الجلدية الفاخرة وصندوق العدادات من اللون الأسود. كما تتميز بحشوات للجلد من اللون الأسود والأبيض، وهي من العلامات المميزة لـ«بورش».

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ووصلت السيارة إلى ملكية الفنان ماكجريجور في العام 2019، الذي أعاد لها بعض البريق وأعادها على الطرق من جديد.

ناقل الحركة

وعمل على تحسين السيارة ميكانيكيا عن طريق إعادة إغلاق ناقل الحركة، واستبدال القابض والحدافة، وضبط الصمامات، واستبدال بعض البطانات، وأضاف أيضًا وحدة «بورش» كلاسيك مزودة بتقنية «بلوتوث» و«أبل كار بلاي» وراديو الأقمار الصناعية.

ولسوء الحظ، جرى إصلاح عداد السرعة أيضًا في العام 2020، مما يعني أن المسافة المقطوعة الحقيقية غير معروفة. ومع ذلك، يُظهر عداد المسافات الآن 61 ألف كم.

تعرف على مواصفات «بورش 911 تارغا» المعروضة في مزاد علني في كالفورنيا (أرشيفية: الإنترنت)

تعرف على مواصفات «بورش 911 تارغا» المعروضة في مزاد علني في كالفورنيا (أرشيفية: الإنترنت)