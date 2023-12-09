تعرف على تفاصيل «بولاريس» 2024 ذات العجلات الثلاث

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تظل سيارة «سلينغشوت» ذات العجلات الثلاث من «بولاريس» واحدة من أكثر المركبات إثارة للاهتمام، والمعروضة للبيع في الولايات المتحدة.

تصميم السيارة

وطرحت «بولاريس» طراز العام 2024 مع عدد من التحديثات الشيقة تجعل السيارة أكثر تميزًا وأكثر راحة وأسهل في القيادة، حسب «كار سكوب».

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وتبدأ التغييرات بالجزء الخارجي، حيث يجرى تقديم «سلينغشوت» الآن بمجموعة من الألوان الجديدة، بينها درجات الأزرق والأرجواني والذهبي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشترين الاختيارات بين فئات عدة، منها «إس إل» أو «إي إل آر» مع رسوم خاصة. في الوقت نفسه، تأتي فئة «إس إل» أيضًا بشكل قياسي مع عجلات مُحدثة وملونة بظل من اللون الفحمي.

النظام الصوتي والألوان

وفي مكان آخر، استخدمت «بولاريس» نظام «Rockford Fosgate» الصوتي بقدرة 200 واط، مع مكبرات صوت مصممة لتضخيم صوت عاكس الرياح.

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ويمكن للمشترين أيضًا طلب طراز 2024 بغطاء قماشي خاص متوافر باللون الأسود والرمادي والأحمر، بالإضافة إلى ملحقات أخرى مثل غطاء محرك رياضي مزود بفتحات تهوية، وشبكة أمامية مختلفة، ومقاعد قابلة للتدفئة والتهوية.

محرك السيارة

وتأتي فئات «سلينغشوت» 2024 مع محرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر، وينتج 203 أحصنة، و195 نيوتن متر من عزم الدوران، مع 6500 لفة في الدقيقة للمحرك. وتصل السيارة إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 4.9 ثانية، ومحركها موصول بناقل خمس سرعات أوتوماتيك.

تعرف على تفاصيل «بولاريس سلينغشوت» طراز 2024 (الإنترنت)