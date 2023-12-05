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تحويل «بورش 964» إلى «كاريرا RS 2.7» كوبيه نسخة السبعينات

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 01:48 مساء
تحويل «بورش 964» إلى «كاريرا RS 2.7» كوبيه نسخة السبعينات
تعرف على مراحل تطور وتحول «بورش 964» إلى «كاريرا RS 2.7» (أرشيفية: الإنترنت)
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إذا كنت تملك سيارة «بورش 964»، وتحلم بامتلاك سيارة «كاريرا RS 2.7» نسخة السبعينات، فإن مشروع التصميم العسكي يقدم لك الحل المثالي.

مواصفات السيارة
فسيارة «dp64 Classic RS Jubilee» الكلاسيكية من أعمال شركة «دي بي موتور سبورت» الألمانية، التي عملت على دمج مزايا الأجيال المختلفة من «بورش 911»، مع تحسين الأداء والقيادة، حسب «كار سكوب».

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ويعد طراز «Jubilee»، الذي جرى دمجه بين عامي 2020 و2022، أحد الطرازات الخاصة للذكرى السنوية الخمسين لشركة «دي بي موتور سبورت». مع ذلك، يجرى توفير جميع الأجزاء في شكل مجموعة «dp64 Classic RS» منذ العام 2013، ما يعني أن الإصدارات المماثلة ستكون ممكنة.

وفي حالة «dp64 Classic RS Jubilee»، كانت السيارة المانحة هي «بورش 964 كاريرا 2 كوبيه» موديل 1992.

وجرى تصميم طقم الجسم المخصص لتقليد المظهر الخالد لسيارة «Carrera RS 2.7»، وهو مصنوع من البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية والكيفلار والكربون. وتشتمل على مصدات أعمق وتنانير جانبية، ورفارف أعرض تضيف بوصة على كل جانب، وجناح خلفي مميز على شكل ذيل البطة.

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ولمناسبة الذكرى السنوية الخاصة، اختارت «دي بي موتور سبورت» ظلًا أصفر فاتحًا مع رسوم خضراء، تتوافق مع عجلات «فوكس» مقاس 17 بوصة.

تعرف على مراحل تطور وتحول «بورش 964» إلى «كاريرا RS 2.7» (أرشيفية: الإنترنت)
تعرف على مراحل تطور وتحول «بورش 964» إلى «كاريرا RS 2.7» (أرشيفية: الإنترنت)
تعرف على مراحل تطور وتحول «بورش 964» إلى «كاريرا RS 2.7» (أرشيفية: الإنترنت)
تعرف على مراحل تطور وتحول «بورش 964» إلى «كاريرا RS 2.7» (أرشيفية: الإنترنت)
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