بالفيديو: تعرف على جديد «Duster» من «رينو»

القاهرة - بوابة الوسط

تعتبر «Duster» من أشهر مركبات الكروس أوفر حول العالم وبيعت منها ملايين النسخ، لذا تسعى «رينو» باستمرار لتحسين وتطوير هذه السيارة وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

تصميم السيارة

وحصلت النسخة الأحدث من هذه السيارة على تصميم عصري يختلف كليا عن سيارات «Duster» السابقة، إذ تغير فيها الشكل الخارجي تماما، وأصبح الهيكل أكثر انسيابية، وتزينت بممتصات صدمات وحواف مصنوعة من بلاستيك «Starkle» الذي يدخل في تركيبه المواد المعاد تدويرها بنسبة 20%.

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وجهّزت هذه السيارة بمصابيح (LED) ذات تصميم مميز جدا، كما تغيّر فيها الشعار الرئيسي، وحصلت على عجلات ذات أقراص مميزة التصميم، أما هيكلها فأتى بطول 4 أمتار و34 سنتيمترا، بعرض 181 سم، وارتفاع 166 سم، وبني الهيكل على منصات CMF-B.

قيادة عصرية

وزوّدت من الداخل بواجهة قيادة عصرية فيها شاشة لمسية بمقاس 10 بوصات يمكن تدويرها نحو السائق بمقدار عشر درجات، وتعمل أنظمة هذه الشاشة مع تقنيات Apple CarPlay وAndroid Auto، ووضعت شاشة بمقاس سبع بوصات قبالة السائق، وحصلت القمرة أيضا على نظام صوت 3D مع ستة مكبرات صوت، وجهزت بمقاعد مزودة بنظام تدفئة ويمكن التحكم بوضعياتها كهربائيا.

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