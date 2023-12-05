  • Alwasat News
Atwasat

بالفيديو: تعرف على جديد «Duster» من «رينو»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 12:01 مساء
بالفيديو: تعرف على جديد «Duster» من «رينو»
تعرف على المميزات الجديدة التي حصلت عليها «Duster» من «رينو» (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تعتبر «Duster» من أشهر مركبات الكروس أوفر حول العالم وبيعت منها ملايين النسخ، لذا تسعى «رينو» باستمرار لتحسين وتطوير هذه السيارة وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

تصميم السيارة
وحصلت النسخة الأحدث من هذه السيارة على تصميم عصري يختلف كليا عن سيارات «Duster» السابقة، إذ تغير فيها الشكل الخارجي تماما، وأصبح الهيكل أكثر انسيابية، وتزينت بممتصات صدمات وحواف مصنوعة من بلاستيك «Starkle» الذي يدخل في تركيبه المواد المعاد تدويرها بنسبة 20%.

تعديلات مميزة على «تويوتا ميراي» الجديدة

وجهّزت هذه السيارة بمصابيح (LED) ذات تصميم مميز جدا، كما تغيّر فيها الشعار الرئيسي، وحصلت على عجلات ذات أقراص مميزة التصميم، أما هيكلها فأتى بطول 4 أمتار و34 سنتيمترا، بعرض 181 سم، وارتفاع 166 سم، وبني الهيكل على منصات CMF-B.

قيادة عصرية
وزوّدت من الداخل بواجهة قيادة عصرية فيها شاشة لمسية بمقاس 10 بوصات يمكن تدويرها نحو السائق بمقدار عشر درجات، وتعمل أنظمة هذه الشاشة مع تقنيات Apple CarPlay وAndroid Auto، ووضعت شاشة بمقاس سبع بوصات قبالة السائق، وحصلت القمرة أيضا على نظام صوت 3D مع ستة مكبرات صوت، وجهزت بمقاعد مزودة بنظام تدفئة ويمكن التحكم بوضعياتها كهربائيا.

39 ألف دولار للحصول على «ميني كانتري مان»

محرك السيارة
وستطرح من هذه المركبة بعدة نماذج مجهزة بوضعيات قيادة مختلفة، منها وضعية ترشيد الوقود، وستعمل هذه السيارات بمحركات هجينة توفر عزما يعادل 140 حصانا، ومحركات بنزين توربينية بسعة 1.2 لتر بعزم 130 حصانا، ودعمت بنظامي دفع أمامي ورباعي.

 

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ملعب الوسط»: سمير عبود يتحدث عن نقطة في شخصية مراد الوحيشي

«ملعب الوسط»: سمير عبود يتحدث عن نقطة في شخصية مراد الوحيشي
«تغطية خاصة»: هل فشلت مبادرة باتيلي.. ماذا بعد؟

«تغطية خاصة»: هل فشلت مبادرة باتيلي.. ماذا بعد؟
«بودكاست ويڤ»: مروان موسى (Kwifya X Marwan Moussa)

«بودكاست ويڤ»: مروان موسى (Kwifya X Marwan Moussa)
«في التسعين»: ماذا وراء تجميد نشاط كرة السلة.. بلسان رئيس الاتحاد؟

«في التسعين»: ماذا وراء تجميد نشاط كرة السلة.. بلسان رئيس الاتحاد؟
«فلوسنا»: النفط .. نزاع المؤسسة والوزارة

«فلوسنا»: النفط .. نزاع المؤسسة والوزارة
كاريكاتير خيري - «المنظومة» في ليبيا!

كاريكاتير خيري - «المنظومة» في ليبيا!
مقتل 85 مدنيا في غارة نفذتها «عن طريق الخطأ» مسيّرة تابعة للجيش النيجيري

مقتل 85 مدنيا في غارة نفذتها «عن طريق الخطأ» مسيّرة تابعة للجيش النيجيري
دراسة: حرارة سطح الكوكب قد تزيد 1.5 درجة مئوية خلال 7 سنوات

دراسة: حرارة سطح الكوكب قد تزيد 1.5 درجة مئوية خلال 7 سنوات
الاحتلال يرفض السماح للأطفال المقدسيين المحررين باستكمال دراستهم

الاحتلال يرفض السماح للأطفال المقدسيين المحررين باستكمال دراستهم
ليبيا تشارك للمرة الأولى في مبادرة تحدي القراءة العربي

ليبيا تشارك للمرة الأولى في مبادرة تحدي القراءة العربي
الاحتلال يطلب من منظمة الصحة العالمية إخلاء مستودع طبي بجنوب غزة

الاحتلال يطلب من منظمة الصحة العالمية إخلاء مستودع طبي بجنوب غزة
شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة

شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة
واشنطن تتهم سفيرا أميركيا سابقا بالتجسس لحساب كوبا طوال 40 عاما

واشنطن تتهم سفيرا أميركيا سابقا بالتجسس لحساب كوبا طوال 40 عاما
انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة

انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة
كيف وظف الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الصناعي لمضاعفة حجم الدمار في غزة؟

كيف وظف الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الصناعي لمضاعفة حجم الدمار في غزة؟
لماذا رفضت منظمات فلسطينية لقاء مدعي «الجنائية الدولية»؟

لماذا رفضت منظمات فلسطينية لقاء مدعي «الجنائية الدولية»؟
تشريح القنفذ ـ القذافي والفن (16)

تشريح القنفذ ـ القذافي والفن (16)
«بوابة الوسط» تستعرض ختام الجولة الخامسة وبداية السادسة من «دورينا»

«بوابة الوسط» تستعرض ختام الجولة الخامسة وبداية السادسة من «دورينا»
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو.. «XPeng» الصينية تستعرض سياراتها الطائرة
بالفيديو.. «XPeng» الصينية تستعرض سياراتها الطائرة
«لكزس» تطرح فئة جديدة من «RZ»
«لكزس» تطرح فئة جديدة من «RZ»
«جيب رانغلر» تتخلى عن محركها «في 6»
«جيب رانغلر» تتخلى عن محركها «في 6»
جهات أميركية تحقق في عيوب تصنيع «هوندا» و«أكورا»
جهات أميركية تحقق في عيوب تصنيع «هوندا» و«أكورا»
تعديلات مميزة على «تويوتا ميراي» الجديدة
تعديلات مميزة على «تويوتا ميراي» الجديدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«كيا» تطرح سيارتها الكهربائية «إي في5» مقابل 20 ألف دولار
«كيا» تطرح سيارتها الكهربائية «إي في5» مقابل 20 ألف دولار...
أمازون تبيع سيارات جديدة عبر الإنترنت وتبدأ بطرازات هيونداي
أمازون تبيع سيارات جديدة عبر الإنترنت وتبدأ بطرازات هيونداي...
«تويوتا ياريس» تحصل على فئة جديدة بمحرك أقوى
«تويوتا ياريس» تحصل على فئة جديدة بمحرك أقوى...
«شاومي» تدخل نادي السيارات الكهربائية ديسمبر المقبل
«شاومي» تدخل نادي السيارات الكهربائية ديسمبر المقبل...
«لوتس» تحدد موعد كشف سيارتها الكهربائية «تايب 135»
«لوتس» تحدد موعد كشف سيارتها الكهربائية «تايب 135»...
المزيد
تحويل «بورش 964» إلى «كاريرا RS 2.7» كوبيه نسخة السبعينات
تحويل «بورش 964» إلى «كاريرا RS 2.7» كوبيه نسخة السبعينات...
بالفيديو: تعرف على جديد «Duster» من «رينو»
بالفيديو: تعرف على جديد «Duster» من «رينو»...
ماذا يعني رمز «ACC» في سيارتك
ماذا يعني رمز «ACC» في سيارتك...
تعديلات مميزة على «تويوتا ميراي» الجديدة
تعديلات مميزة على «تويوتا ميراي» الجديدة...
جهات أميركية تحقق في عيوب تصنيع «هوندا» و«أكورا»
جهات أميركية تحقق في عيوب تصنيع «هوندا» و«أكورا»...
المزيد