جهات أميركية تحقق في عيوب تصنيع «هوندا» و«أكورا»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

قررت الجهات التنظيمية للسيارات في الولايات المتحدة توسيع نطاق التحقيقات في عيوب تصنيع محتملة في أنظمة توجيه آلاف السيارات من طرازات «هوندا» و«أكورا»، بعد تلقي مئات الشكاوى من عملاء أكدوا أن سيارتهم اختبرت مشكلة في التوجيه.

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أنواع السيارات

وقد لوحظت هذه المشكلة سابقًا في سيارات «هوندا سيفيكس» من طراز 2022-2023، ولكن يجرى الآن أيضًا النظر في سيارات «هوندا CR-V» و«أكورا أنتيجرا» من طراز 2023، حسب موقع «كار سكوب».

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وأفادت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة أنها قامت تلقت 523 شكوى من العملاء، ليرتفع مجموع الشكاوى ضد «هوندا» إلى 1324 حادث توجيه في هذه المركبات.

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شكوى المستخدمون

ويشتكي المستخدمون أنه أثناء القيادة، خصوصا على الطرق السريعة، تتوقف عجلة القيادة بشكل مفاجئ وتصبح عالقة.

وتقول الوكالة الفدرالية إنها تلقت 13 بلاغا عن حوادث مرتبطة بهذه المشكلة، ثلاثة منها أدت إلى إصابات. وبينما تم الإبلاغ عن اثنين من الحوادث.