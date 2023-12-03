«جيب رانغلر» تتخلى عن محركها «في 6»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

قررت «جيب» التخلي عن محرك «في 6» الشهير في فئة «رانغلر» طراز 2024 بأستراليا، واستبدال محرك معزز رباعي الأسطوانات به، مع تأكيد طرح الطراز الجديد للبيع في أبريل العام المقبل.

تغيير المحرك

ويتركز التغيير الأكبر في عائلة «رانغلر» من طراز 2024 على المحرك الأمامي، فبينما فئات «رانغلر» الحالية بمحرك «في 6» سعة 3.6 لتر وقوة 280 حصانا و347 نيوتن متر من عزم الدوران، تأتى النسخة الجديدة مع محرك تيربو سعة 2 لتر رباعي الأسطوانات، بقوة 268 حصانا و400 نيوتن متر من عزم الدوران، مع الحفاظ على قدرة السحب عند 2495 كغم، حسب «كار سكوب».

وسيجرى عرض سيارة «رانغلر» الجديدة في أربع فئات: «Sport S 4DR»، و«Overland 4DR»، و«Rubicon 2DR»، و«4DR».

سعر السيارة

وعلى الرغم من عدم إعلان تفاصيل الأسعار بعد، فإن جميع الإصدارات تستفيد من التحديثات المرئية نفسها مثل المواصفات المطروحة في أميركا الشمالية. يتضمن ذلك شبكة أمامية محدثة ذات سبع فتحات، وهوائي جرى دمجه الآن في الزجاج الأمامي، ويمكن للعملاء أيضًا الاختيار من بين التصميمات الأربعة الجديدة للعجلات.

كما أجريت الكثير من التغييرات أيضًا على مقصورة «رانغلر» المحدثة، أهمها تركيب نظام ترفيهي «يو كونيكت 5» مقاس 12.3 بوصة، يتضمن إمكانية التوصيل بتطبيقات «آبل كار بلاي» و«أندرويد أوتو».





تعرف على تعديلات «جيب رانغلر في 6» الجديدة (أرشيفية: الإنترنت)

تعرف على تعديلات «جيب رانغلر في 6» الجديدة (أرشيفية: الإنترنت)