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شاحنة «بازل» اليابانية الكهربائية تصل الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 10:28 صباحا
شاحنة «بازل» اليابانية الكهربائية تصل الولايات المتحدة
شاحنة كهربائية رخيصة الثمن من اليابانية «HW Electro» (أرشيفية: الإنترنت)
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كشفت شركة «HW Electro»، وهي شركة ناشئة يابانية متخصصة في إنتاج الشاحنات التجارية الخفيفة، مفهوم شاحنتها الكهربائية الأولى، التي أطلقت عليها اسم «بازل» (Puzzle).

ومن المقرر أن تبدأ الشركة، حسب موقع «كار سكوب»، في إنتاج الشاحنة صغيرة الحجم بحلول العام 2025. وتصميم الشاحنة مستوحى من الأحاجي، ويتركز مفهومها على الاستدامة والتواصل والإسهام الاجتماعي.

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الظهور الأول للشاحنة
وظهرت الشاحنة للمرة الأولى في معرض طوكيو للسيارات الشهر الماضي، وقطعت طريقها إلى نيويورك، حيث أكدت شركة «HW Electro» عزمها توفير «بازل» في أسواق أميركا الشمالية.

مواصفات السيارة
وتبلغ أبعاد الشاحنة 133.7 بوصة طول و58.1 بوصة عرض و75.6 بوصة ارتفاع، مع قاعدة عجلات 97.6 بوصة، وهذا يجعلها أقصر من سيارة «فيات 500».

كما أن شكلها الصندوقي وهيكلها المسطح يتيحان إمكانية تبديل بعض الألواح الخارجية، مما يقلل التكاليف والهدر. والسيارة ذات مقعدين فقط، ويسمح تصميم هيكلها الداخلي لكل راكب بتعديل التركيب حسب الاحتياج.

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وتفتح الألواح الجانبية لتكشف مصادر طاقة التيار المتردد، ومنافذ «USB»، والاتصال بالإنترنت، ومجموعة الإسعافات الأولية للطوارئ، التي تكون في متناول الجمهور دائمًا.

وكجزء من هدفها المتمثل في الإسهام الاجتماعي، تأمل الشركة اليابانية أن تساعد مركباتها التجارية الخفيفة الأشخاص في حالات الطوارئ، حيث تعمل حزم البطاريات الخاصة بها كمصادر للطاقة. كما توفر ألواح شمسية على سطحها طاقة نظيفة.

شاحنة كهربائية رخيصة الثمن من اليابانية «HW Electro» (أرشيفية: الإنترنت)
شاحنة كهربائية رخيصة الثمن من اليابانية «HW Electro» (أرشيفية: الإنترنت)
شاحنة كهربائية رخيصة الثمن من اليابانية «HW Electro» (أرشيفية: الإنترنت)
شاحنة كهربائية رخيصة الثمن من اليابانية «HW Electro» (أرشيفية: الإنترنت)
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