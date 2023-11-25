«رينو» تكشف التعديلات الجديدة لشاحنة «ماستر»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت «رينو» النقاب عن شاحنة «ماستر» التجارية الجديدة كليا، التي تعد الأولى التي تطرحها الشركة اليابانية منذ 13 عاما تقريبا.

تصميم السيارة

ويستوحى التصميم الجديد من «ماستر» لمسات تشكيلة سيارات ركاب «رينو» مثل الإضاءة الأمامية «إل إي دي» التي تأتي على شكل حرف «سي»، وهي نفسها في سيارات «ميغان»، والشبكة الأمامية العريضة، ومداخل الهواء والمصدات، حسب موقع «كار سكوب».

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ألوان السيارة

ومن المثير للاهتمام أنه في حين أن لوحة الألوان القياسية تتضمن 7 خيارات، إلا أن هناك أكثر من 300 لون خاص، للاختيار من بينها.

وتأتي شاحنة «ماستر» مع محرك غطاء أقصى، وزاوية منخفضة للزجاج الأمامي، ونهاية أضيق للزجاج الخلفي، مما يجعلها أكثر ديناميكية من النسخة السابقة، وأعلى كفاءة.

وتؤكد «رينو» أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في فئة «ماستر» ذات المحرك الديزل أقل بمقدار 39 جم / كم عما كانت عليه قبل انخفاضها إلى أقل من 200 جم / كم. وبالمثل، توفر الإصدارات الكهربائية بالكامل تحسنًا بـ20% في استهلاك الطاقة، مما يؤدي إلى مدى أطول.

محرك السيارة

وتأتي شاحنة «ماستر» في ثلاث فئات من المحركات: ديزل وكهربائي وهيدروجين. وتتوافر الفئة ذات المحرك الديزل «Blue dCi» بأربعة خيارات للمحرك، تنتج 105 و130 و150 و170 حصانا. ويتصل المحرك في هذه الفئة بناقل يدوي أو أوتوماتيك بتسع سرعات.

أما «ماستر» الكهربائية بالكامل فتأتي مع محرك واحد كهربائي ينتج 129 حصانا و300 نيوتن متر من عزم الدوران، مع بطارية سعة 40 ك/واط/ساعة يصل مداها إلى 180 كم تقريبا.

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وهناك فئة كهربائية أعلى تأتي مع بطارية سعة 87 ك/واط/ساعة، يصل مداها إلى 410 كم.

وستتوافر «رينو ماستر» أيضًا بمحرك هيدروجين H2، ومحرك يعمل بخلايا الوقود في المستقبل القريب. وفي حين أن «رينو» لم تكشف المواصفات المحددة لهذه الإصدارات، فإننا نتوقع عرضا تقديميا شاملا من العلامة التجارية الفرعية «HYVIA» التي تركز على الهيدروجين في وقت لاحق.

مميزات جديدة لشاحنة رينو «ماستر» تعرف عليها (أرشيفية: الإنترنت)

مميزات جديدة لشاحنة رينو «ماستر» تعرف عليها (أرشيفية: الإنترنت)