«كيا» تطرح سيارتها الكهربائية «إي في5» مقابل 20 ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت «كيا» تفاصيل أسعار الفئة الجديدة كليا من سيارتها الكهربائية «إي في5» طراز العام 2025، والتي جرى طرحها في الصين بسعر يبدأ من 20 ألف دولار.

وأطلقت «كيا» سيارة «إي في5» في الصين، الجمعة، وكشفت عن وجود ثلاث فئات من السيارة، «530 لايت» و«530 إير» و«530 لاند». ويبدأ سعر الفئة الأولى من 20 ألف دولار، فيما يصل سعر الفئة الثانية إلى 22 ألف دولار، والثالثة إلى 24 ألف دولار، حسب «كار سكوب».

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تفاصيل السيارة

وتأتي سيارة الفئة الأولى مع بطارية «BYD’s LFP» بطاقة 64.2 ك/واط/ساعة، ومحرك بقوة 215 حصانا و310 نيوتن متر من عزم الدوران.

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كما تفيد أنباء بأن «كيا» ستعرض فئة من «إي في5» مع بطارية ليثيوم أكبر بقوة 88 ك/واط/ساعة، ونطاق قيادة يصل إلى 720 كم.

وتأتي الفئة الأعلى مع محرك هجين، ينتج 160 ك/واط..



تعرف على جديد سيارات كيا «إي في5» (أرشيفية: الإنترنت)

تعرف على جديد سيارات كيا «إي في5» (أرشيفية: الإنترنت)