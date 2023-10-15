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«كيا» ترفع سعر الفئة الجديدة من «إي في 9» إلى 75 ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 15 أكتوبر 2023, 09:04 صباحا
«كيا» ترفع سعر الفئة الجديدة من «إي في 9» إلى 75 ألف دولار
كيا تعلن ظهور الفئة الجديدة من «إي في 9» (الإنترنت)
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أعلنت «كيا»، الشهر الماضي، طرح الفئة الجديدة من سيارة «إي في 9». لكنها كشفت منذ أيام قليلة رفع سعر السيارة، لتبدأ الفئة الأولى من 60 ألف دولار، بينما تصل الفئة الأعلى إلى 75 ألف دولار.

سعر السيارة
ويبدأ سعر الفئة الأولى من «إي في 9»، التي تحمل اسم «لايت لونغ رينج»، من 60 ألف دولار، وتأتي مع ستة مقاعد، وسقف متحرك كهربائي، وعجلة قيادة مع إمكان تعديل التدفئة، وهي إضافات لم تكن متاحة في الفئة الأساسية، على ما نقل موقع «كار سكوب».

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مواصفات السيارة
وتأتي الفئة الأولى مع بطارية بسعة 99.8 ك/واط/ساعة، تغذي محركا كهربائيا خلفي الدفع، ينتج 201 حصان، و349 عزم دوران. وتصل السيارة الكوبيه إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 8.8 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 185 كم/ساعة. كما يمكنها قطع مسافة 483 كم في الشحنة الواحدة للبطارية.

الفئة الثانية، وهي «ويند e-AWD» ذات المقاعد السبعة، تأتي مع وحدات إضاءة «إل إي دي»، ومساحات ذات حساسات استشعار المطر، وإطارات مقاس 19 بوصة، مع سقف بانورامي، ولوحة عدادات إلكترونية مقاس 12.3 بوصة، وشاشة لعرض المعلومات مقاس 12.3 بوصة، وعجلة قيادة مع إمكان تعديل التدفئة الخاصة بها، وشاحن لاسلكي للهاتف، ونظام ثنائي من أجل استعراض الطقس.

على صعيد السلامة، يوجد بها نظام التحكم الذكي في السرعة المبني على الملاحة، ونظام المساعدة على القيادة على الطرق السريعة، ونظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي. يحتوي الطراز أيضا على نظام التحذير من الاصطدام في النقطة العمياء / المساعدة في تجنبه، والتحذير من الاصطدام الأمامي، والتحذير من مغادرة المسار، والمساعدة في الحفاظ عليه ومتابعته.

محرك السيارة
الفئة الثانية من «إي في 9» تأتي مع محرك رباعي الدفع، ينتج 379 حصانا، و443 عزم دوران، مما يسمح للسيارة بالوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 5.7 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كم/ساعة، ويصل نطاق البطارية ذات السعة 99.8 ك/واط/ساعة إلى 435 كم تقريبا.

الفئة الثالثة، وهي «لاند e-AWD»، يبدأ سعرها من 70 ألف دولار، وتأتي مع تصميم جديد للإضاءة الأمامية، وشبكة مضيئة، وإطارات 20 بوصة، ومرايا كهربائية، وإضافات من اللون الأسود اللامع.

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أما المقصورة الداخلية ذات المقاعد الستة فهي مجهزة بمرآة رؤية خلفية رقمية، وألواح من الفولاذ المقاوم للصدأ، بالإضافة إلى شارة «كيا» المضيئة على عجلة القيادة، والستائر الجانبية الخلفية، ونظام الإضاءة المحيطة.

وسيجد المشترون أيضا مقاعد خلفية مدفأة وجيدة التهوية، بالإضافة إلى نظام صوتي «ميريديان» مكون من 14 مكبر صوت. وينضم إلى ذلك جهاز مراقبة النقطة العمياء، وجهاز مراقبة الرؤية المحيطية، ونظام المساعدة على تجنب الاصطدام عند ركن السيارة عند الرجوع للخلف.

وتأتي هذه الفئة مع محرك الفئة الثانية نفسه، ولكن مع نطاق قيادة يصل إلى 407 كم، وعجلات مقاس 20 بوصة، ونطاق قيادة يصل إلى 435 كم.

كيا تعلن ظهور الفئة الجديدة من «إي في 9» (الإنترنت)
كيا تعلن ظهور الفئة الجديدة من «إي في 9» (الإنترنت)
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