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«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 09 أكتوبر 2023, 08:45 صباحا
«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار
تعرف على الأسعار الجديدة لـ«فينزا» من «تويوتا» (الإنترنت)
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تعيد «تويوتا» طرح فئة جديدة من سيارة «فينزا» لعام 2021، لتنافس في فئة الكروس أوفر، مع رفع سعر الفئة الأولى منها، ليبدأ من 35 ألف دولار.

وتتكلف «فينزا» الجديدة 300 دولار أعلى من الفئة السابقة، وتأتي فئتها الأولى مع إضاءة «إل إي دي» أمامية، وزجاج للخصوصية، وإطارات 18 بوصة، وباب خلفي كهربائي، كما نقل موقع «كار سكوب».

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مميزات السيارة
وتأتي المقصورة الداخلية مع شاشة مقاس 7 بوصات بمجموعة العدادات، بالإضافة إلى نظام «تويوتا» الصوتي للوسائط المتعددة مقاس 8 بوصات، وإمكان التوصيل مع تطبيقات مثل «آبل كار بلاي» و«أندرويد أوتو».

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هذا بالإضافة إلى عجلة قيادة مغلفة بالجلد، وشاحن لاسلكي للهاتف الذكي، ونظام صوتي بستة مكبرات صوت. تشمل المزايا الأخرى مقعد السائق الكهربائي بثمانية اتجاهات، ونظام التحكم التلقائي بالمناخ ثنائي المنطقة.

سعر «فينزا»
أما الفئة الأعلى من «فينزا» فيبدأ سعرها من 44 ألف دولار، وتتميز بإضافات من الفضي على السقف مع تطعيمات من الكروم، وإطارات 19 بوصة، ومساحات تستشعر المطر.

ويستمتع المشترون أيضا بمجموعة أدوات رقمية مقاس 12.3 بوصة، ونظام «تويوتا» الصوتي للوسائط المتعددة مقاس 12.3 بوصة، وشاشة عرض رأسية، بالإضافة إلى عجلة قيادة جلدية مُدفأة، ومقاعد أمامية مُدفأة من جلود «SofTex» المثقوبة، وإمكان تعديل الطاقة بثمانية اتجاهات على كلا الجانبين.

محرك السيارة
وتأتي «فينزا» الجديدة مع محرك هجين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، ومحرك كهربائي. ينتج هذا المزيج قوة 219 حصانا.

تعرف على الأسعار الجديدة لـ«فينزا» من «تويوتا» (الإنترنت)
تعرف على الأسعار الجديدة لـ«فينزا» من «تويوتا» (الإنترنت)
تعرف على الأسعار الجديدة لـ«فينزا» من «تويوتا» (الإنترنت)
تعرف على الأسعار الجديدة لـ«فينزا» من «تويوتا» (الإنترنت)
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