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محرك قوي وتصميم جذاب.. تعرف على مميزات «كورولا جي آر» 2023

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 09:00 صباحا
محرك قوي وتصميم جذاب.. تعرف على مميزات «كورولا جي آر» 2023
أطلقت «تويوتا» الطراز الجديد من «كورولا جي آر» لعام 2023 تعرف على مميزاته (الإنترنت)
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أطلقت «تويوتا» الطراز الجديد من «كورولا جي آر» للعام 2023، والتي تجمع بين محرك مثير للإعجاب ينتج 300 حصان، ونظام دفع رباعي متطور، يمنح السيارة أداء قوي على أنواع الطرق المختلفة.

«تويوتا» ترفع سعر الفئة الأولى من «هايلاندر»

وباعت «تويوتا» 3927 وحدة من «كورولا جي آر» حتى الآن في الولايات المتحدة خلال العام 2023، بينها 2538 وحدة من الفئة الأولى، و1208 وحدة من فئة «سيركيت» و181 وحدة من فئة «موريزو»، حسب موقع «كار سكوب».

مميزات السيارة
وفئة «جي آر موريزو» تلغي صف المقاعد الخلفي، والتحكم في النافذة الخلفية، ومكبرات الصوت الخلفية، مع زيادة عزم دوران المحرك.

ومن أكثر الألوان طلبا في «كورولا جي آر» الأحمر والأسود والأبيض اللؤلؤي. واختار 89% من المشترين باقة التكنولوجيا، التي تتكلف 770 إضافية على سعر السيارة الرسمي، وتشمل هاتف لاسلكي للهاتف الذكي، ونظام صوتي «جي بي إل» متطور ونظام ملاحة مدمج.

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واختار عدد كبير من المستهلكين كذلك إضافة باقة الأداء، والتي تتكلف 1180 دولارا فوق السعر الرسمي، وتشمل تروسا تفاضلية محدودة الانزلاق في الأمام والخلف، بالإضافة إلى أقراص مكابح أمامية مثقوبة مقاس 14 بوصة، وأربعة مكابس باللون الأحمر.

وأخيرا، اختار 74% من المشترين باقة الطقس البارد، التي أضافت 500 دولار إلى سعر السيارة، وتشمل مقاعد قابلة للتدفئة وعجلة قيادة قابلة للتدفئة.

محرك قوي وتصميم جذاب.. تعرف على مميزات «كورولا جي آر» 2023
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