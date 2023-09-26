«مورغان» تعود للسوق الأميركية بإنتاج جديد للعام 2024

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت شركة «مورغان موتور» عودتها من جديد لسوق السيارات الأميركية، مع خطط لإنتاج نماذج بثلاث عجلات تكافئ النماذج ذات الأربع عجلات، الممنوعة من البيع بفضل لوائح السلامة.

تفاصيل «مورغان سوبر3»

وكشفت الشركة ظهور «مورغان سوبر3» للمرة الأولى في الولايات المتحدة، مع نموذج بثلاث عجلات يتمتع بمحرك من صنع شركة «فورد» سعة 1.5 لتر موصول بناقل خمس سرعات، دفع أمامي من صنع شركة «مازدا»، كما نقل موقع «كار سكوب».

وظهرت النسخة الأميركية من «سوبر 3» للمرة الأولى في حفل «ذا بريدج VII»، وهو حدث سنوي للسيارات مخصص للمدعوين فقط يستضيفه صانع الساعات ريتشارد ميل. جرى تصميم السيارتين المعروضتين خصيصا لإظهار إمكانية تخصيص النموذج.

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النموذج الأول جاء باللون الأخضر المعدني، ويتميز بجلد «كوتسوولد» المطابق ومجموعة من الرسومات الفريدة التي تزين جسمه الذي يشبه جسم الطائرة.

النموذج الثاني جاء بطلاء من الفضي ونفس الجلد، مع لمسات برتقالية، ومصابيح قيادة إضافية. وجاءت اللمسات النهائية على الجسم الخارجي باستخدام أرفف من اللون البرتقالي.

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وجرى اعتماد سيارة «سوبر 3» ذات الثلاث عجلات كدراجة نارية، مع وضع المصابيح الأمامية على النسخ المخصصة للسوق الأوروبية.

وتعتزم «مورغان» تقديم نماذج ذات أربع عجلات في السوق الأميركية بحلول العام المقبل، وأبرمت بالفعل صفقات مع 12 موزع في أنحاء البلاد.

ويبدأ سعر «سوبر 3» من 54 ألف دولار.

تعرف على تفاصيل «مورغان سوبر3» وسعرها (الإنترنت)

تعرف على تفاصيل «مورغان سوبر3» وسعرها (الإنترنت)