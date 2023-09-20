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«كرايسلر» تحتفل بالذكرى الأربعين لها بإطلاق «باسيفيكا» الجيل الجديد

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 12:17 مساء
«كرايسلر» تحتفل بالذكرى الأربعين لها بإطلاق «باسيفيكا» الجيل الجديد
تعرف على جديد الجيل القادم من «باسيفيكا» (الإنترنت)
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تحتفل شركة «كرايسلر» لصناعة السيارات بإنجاز جديد وهو مرور الذكرى الأربعين على إنتاج سيارة «باسيفيكا» الميني، وهي سيارة أُنتجت من قبل مجموعة «كرايسلر» الأصلية.

تاريخ إنتاج السيارة
وخرج الجيل الأول من فئة الشاحنة الصغيرة «ميني فان» للمرة الأولى في نوفمبر العام 1983، حينما بدأت الشركة خط التصنيع في مصنع ويندسور في كندا. ومهد هذا الطريق أمام إنتاج أكثر من 15 مليون سيارة من «كرايسلر»، ولاحقًا «ستيلانتس».

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بالإضافة إلى طرح أول شاحنة صغيرة في السوق، ظلت شركة صناعة السيارات في طليعة هذا القطاع من خلال الاستمرار في ابتكار ميزات جديدة، حسب موقع «موتور1».

تصميم السيارة ومميزاتها
فيما يتعلق بطراز العام 2024، تحصل سيارة «ياسيفيكا» على عديد من التعديلات، بينها حزمة من الألوان الجديد للمقصورة الداخلية، للفئة الأعلى، بينها الأحمر الناري والرمادي.

كما تأتي «باسيفيكا» الهجينة مع فئتين، «سيليكت» و«بيناكل».

علاوة على ذلك، تأتي طرازات «باسيفيكا» 2024 مجهزة بميزة نظام تنبيه المركبات في حالات الطوارئ كجزء من منصة «يو كونيكت5». توفر هذه الميزة للسائقين إشعارات حول سيارات الطوارئ القريبة ومخاطر الطريق الأخرى من خلال لوحة العدادات وشاشة اللمس داخل السيارة.

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واحتفلت «كرايسلر» أخيرًا بإنتاج السيارة الـ100 ألف من «باسيفيكا» الهجينة، التي تظل الوحيدة ذات مكونات إضافية في فئتها، وهي خطوة مهمة أمام تقدم «كرايسلر» صوب السيارات الكهربائية.

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