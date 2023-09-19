«فولكس فاغن» تستعد لطرح «تيغوان» الجديدة.. تعرف على مميزاتها

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تستعد «فولكفساغن» لطرح الفئة الجديدة من «تيغوان» الرياضية متعددة الأغراض في إعلان رسمي في أوروبا مع توقعات بالكشف عنها رسميا في 19 سبتمبر الجاري.

وتمثل سيارة «تيغوان» الجديدة آخر سيارة فئة الدفاع الرباعي تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي من «فولكفساغن». وعلى ما يبدو لن يجرى طرح السيارة في أميركا الشمالية، لكنها ستحصل عوضا عن ذلك على نسخة معاد تسميتها من الجيل الثاني من سيارة «تايرون» التي سيجرى تقديمها في الصين.

تاريخ ظهور «تيغوان»

وظهرت فئة «تيغوان» للمرة الأولى في العام 2014، وحصلت على تعديل شامل بالعام 2020. لكنها بدأت تتراجع خصوصا في المنافسة مع مثيلاتها في فئة السيارات الرياضية المدمجة شديدة التنافسية، حسب موقع «كار سكوب».

«فولكس فاغن» تعلن بيع أصولها في روسيا لشركة محلية

ولهذا تعمل «فولكس فاغن» الألمانية على حل هذه المشكلة مع فئة جديدة كليا، تمثل نهاية تصميم السطح الزاوي، واعتماد تصميم أكثر انسيابية في الخطوط الرئيسية.

تصميم السيارة

ويأتي الجزء الأمامي من «تيغوان» الجديدة مع تصميم ثوري جديد كليا، يحمل إيماءات للأجيال القديمة أيضا.

ويمكن اعتبار التصميم الخلفي لسيارة «تيغوان» الجديدة بمثابة تطور أكثر منه تصميم ثوري. جرى الآن دمج المصابيح الخلفية «إل إيه دي» في قطعة واحدة، ويحافظ الزجاج الخلفي على شكله التقليدي، متجنبًا اتجاه سيارات الكوبيه ذات الدفع الرباعي. ويحتفظ المصد الخلفي بالعاكس المميز ذي العرض الكامل الموجود في سيارة «تيغوان» السابقة.

ولمزيد من الفخامة والراحة، تتوفر مقاعد «إريغو أكتيف» اختيارية للسائق والراكب الأمامي، وتتميز بالتدفئة والتهوية وتعديل دعم أسفل الظهر بأربعة اتجاهات ووظيفة تدليك على غرار وسائل الراحة الموجودة في الفئات المتميزة.

صور تجسسية لـ«T-Cross» من «فولكس فاغن»

محرك السيارة

وتستفيد «تيغوان» من حزمة محسنة من الخيارات الكهربائية. وتأتي مع محرك هجين، مع محرك «TSI Evo2» إلى جانب عدد من المحركات الكهربائية، تنتج قوة 201 حصان، و268 حصانا.

ويتصل المحرك الكهربائي ببطارية ليثيوم أيوم بقدرة 18.5 ك/واط/ساعة، لتوفير قيادة صديقة للبيئة بدون انبعاثات لمدى يصل إلى 100 كم.

حزمة خيارات جديدة لـ«تيغوان» الكهربائية تعرف عليها (الإنترنت)

حزمة خيارات جديدة لـ«تيغوان» الكهربائية تعرف عليها (الإنترنت)