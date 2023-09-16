بالفيديو.. كروس أوفر جديدة من «BAIC»

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ مصنع «AVTOTOR» الروسي في الترويج لسيارة كروس أوفر جديدة يعمل على تصنيعها بترخيص من شركة «BAIC»، وصممت لتكون مميزة من حيث الشكل والتقنيات المتطورة.

تصميم السيارة

وتأتي سيارة «BAIC X55» بتصميم مميز جدا يوحي بالحداثة والتطوّر، إذ حصلت على واجهة أمامية أنيقة، ثبتت عليها مصابيح عالية الأداء تعمل بأحدث تقنيات «LED»، وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

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وجاءت المركبة بطول أربعة أمتار و62 سنتيمترا، وبعرض 188 سم، وارتفاع 168 سم، وحصلت على مسافة خلوص أرضي تعادل 180 ملم.

وعلى الرغم من حصولها على العديد من التقنيات الحديثة، خلت واجهة القيادة في هذه السيارة من الأزرار التقليدية تقريبا، واستعيض عنها بشاشة لمسية متطورة بمقاس عشر بوصات، ثبتت في منتصف الواجهة. كما وضعت أمام السائق شاشة أخرى تعمل كلوحة عدادات رقمية.

أنظمة أمان مبتكرة

وزوّدت المركبة بأنظمة أمان يمكنها التعرف على المشاة في الطرقات، لتفادي الحوادث، وجهّزت بكاميرات توفر رؤية محيطية للهيكل، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة تكييف ممتازة، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وأنظمة لطلب النجدة في حالات الطوارئ.