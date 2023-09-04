بالفيديو: سائق «لادا» يقفز من على مبنى بارتفاع 50 قدم وينجو بأعجوبة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تكتظ مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات مثل «تيك توك» بمحاولات جذب الانتباه المثيرة والمجازفات الخطيرة التي قد تودي بحياة صاحبها.

وكان آخر تلك المحاولات محاولة ممثل المشاهد الخطرة الروسي، يفغيني تشيبوتاريف، القفز بسيارته الـ«لادا» من فوق مبنى على ارتفاع 50 قدما، لينتهي الأمر بالسيارة قد تحطمت على الأرض وينجو هو بأعجوبة، كما نقل موقع «كار سكوب».

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القفز بسيارة «لادا نيفا»

وظهر في مقاطع مصورة انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تشيبوتاريف وهو يحاول القفز بسيارته «لادا نيفا» البيضاء من سطح مبنى من أربع طوابق إلى آخر متجاور.

لكن بسبب الحسابات الخاطئة، لم تكن هناك مساحة كافية لتنفيذ المجازفة، لتصطدم السيارة وتسقط أرضا.

بعد وقت قصير من انطلاقها، اصطدمت سيارة لادا التي تتحدى الجاذبية بزجاجها الأمامي بجدار من الطوب للمبنى المجاور وسقطت على الأرض بمقدمتها. وشاهد طاقم التصوير في حالة رعب، خروج السائق من السيارة المحطمة وهو يسير على قدميه.

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