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«لينكولن» تطرح سيارتها الكهربائية الأولى في 2025

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 30 أغسطس 2023, 11:45 صباحا
«لينكولن» تطرح سيارتها الكهربائية الأولى في 2025
تعرف على موعد طرح أول سيارة كهربائية من «لينكولن» (الإنترنت)
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أعلنت «لينكولن» التابعة لشركة «فورد» العالمية طرح سيارتها الكهربائية الأولى بحلول العام 2025.

وسبق وأعلنت «لينكولن» بالعام 2020 أنها تعمل على سيارة كهربائية بالتعاون مع شركة «ريفيان» للسيارات الكهربائية بالولايات المتحدة لتقديم أعلى مستوى ممكن من الأداء، والتكنولوجيا، لكن جرى تأجيل تطوير المشروع بسبب تداعيات جائحة كورونا، حسب موقع «كار سكوب».

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موعد طرح النموذج الأول
لكن «لينكولن» عاودت العمل على مشروعها الكهربائي، على أن يُجرى طرح النموذج الأول بنهاية العام 2025. وتقوم الشركة ببناء النموذج الأول في مصنع أوكفيل في كندا.

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وعلى الأرجح، سيكون العام 2025 آخر عام لطرح سيارة «كورسير»، في ضربة قوية للفئة الأرخص في سيارات «لينكولن» إذ يبدأ سعرها من 38 ألف دولار.

إعادة تصميم «نافيجيتور»
وتعتزم «لينكولن» كذلك إعادة تصميم سيارة «نافيجيتور» في النصف الأول من العام المقبل، مع طرح نظيرتها «فورد إكسبيدشن» في وقت قريب.

تعرف على موعد طرح أول سيارة كهربائية من «لينكولن» (الإنترنت)
تعرف على موعد طرح أول سيارة كهربائية من «لينكولن» (الإنترنت)
تعرف على موعد طرح أول سيارة كهربائية من «لينكولن» (الإنترنت)
تعرف على موعد طرح أول سيارة كهربائية من «لينكولن» (الإنترنت)
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