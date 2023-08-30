«ميني» تطرح الجيل الجديد من «كوبر» و«كانتري» خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط

تطرح «ميني» الجيل الجديد من سيارة «كوبر» و«كانتري» في الأول من سبتمبر المقبل، على أن تطرح الفئة الكهربائية أولا من السيارتين.

ومن المقرر أن يبث الطرح المزدوج للجيل الجديد من «كوبر» و«كانتري» من مدينة ميونخ الألمانية مباشرة، يوم الجمعة، على أن تعرض السيارتين خلال عرض «آي إيه إيه موبيليتي» الذي يفتتح أبوابه في الخامس من سبتمبر المقبل.

جاكوار «XKSS» النادرة في مزاد بـ13 مليون دولار

تصميم ميني كوبر

وتأتي «ميني كوبر» الجديدة ذات الثلاثة أبواب بتصميم هاتشباك، مشابه للفئة السابقة، مع إضاءة أمامية دائرية وشبكة كبيرة وسقف من اللون الأبيض.

وفي الداخل، تأتي «ميني كوبر» مع شاشة تعمل باللمس «أوليد»، إلى جانب شاشة مقاس 9.4 بوصة، ونظام تشغيل «ميني9»، المعتمد على أنظمة «أندرويد»، ومساعد افتراضي يحمل اسم «سبايك».

وتأتي «ميني كوبر» الجديدة مع مواد مستدامة في الأغطية الداخلية وغيرها من المواد المستخدمة في مقصورة القيادة الخالية من الجلود.

تعديلات جديدة على «سيكويا» و«تندرا» من «تويوتا».. تعرف عليها

محرك السيارة

والسيارة مزودة بمحرك كهربائي واحد بقوة 181 حصانا وبطارية بقوة 40.7 ك/واط/ساعة. فيما تأتي الفئة الثانية مع محرك بقوة 215 حصان، وبطارية 54.2 ك/واط/ساعة. وتقطع البطارية مسافة تتراوح بين 300 – 400 كم في الشحنة الواحدة.

مميزات ميني كانتري

أما سيارة «ميني كانتري» الجديدة فتحمل بعض مميزات سيارات «بي إم دبليو إكس1»، وهي من طراز كروس أوفر، مع 130 مم أطول من سابقتها.

وتأتي «كانتري» في فئتين، الأولى بمحرك كهربائي واحد بقوة 188 حصان، والثانية بمحرك مزدوج بقوة مجمعة 308 أحصنة. وكلاهما يأتي مع بطارية بقوة 64.7 ك/واط/ساعة، لتقطع السيارة مسافة 450 كم في الشحنة الواحدة.

تعرف على جديد «كوبر» و«كانتري» من «ميني» (الإنترنت)

تعرف على جديد «كوبر» و«كانتري» من «ميني» (الإنترنت)

تعرف على جديد «كوبر» و«كانتري» من «ميني» (الإنترنت)