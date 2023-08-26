300 ألف دولار للحصول على «موستانغ فورد» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت «فورد» العالمية للسيارات النسخة الخاصة جدًا من سيارة «موستانغ»، تحمل اسم «جي تي دي» بسعر يبدأ من 300 ألف دولار تقريبًا.

محرك السيارة

تأتي «موستانغ جي تي دي» مع محرك تيربو سعة 5.2 لتر، «في8»، بقوة 800 حصان، مع ناقل سرعة أوتوماتيك ثماني سرعات، حسب موقع «كار أند درايفر».

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فبعد أن عرضت «فورد» نموذج التصميم لسيارة «موستانغ جي تي3»، قرر المدير التنفيذي جيم فارلي تحويل السيارة إلى سيارة ركوب للطرق، وهي النسخة المنتظرة من سيارة السباق المقبلة التي من المقرر أن يُكشف عنها النقاب في وقت قريب.

سيارة «جي تي دي» ستأتي مع قوة حصان أكبر، مقارنة بالسيارات في فئتها، مع خصائص ديناميكية أكثر فاعلية، غير متواجدة في سيارة السباقات «جي تي3».

عدد محدود

وتخطط «فورد» تصنيع عدد محدود من سيارات «موستانغ جي تي دي»، على أن تجعل منها سيارة الركوب الأفضل في العالم، متفوقة على «بورش» و«أستون مارتن».

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محرك «جي تي دي» مثبت بالأمام عبر عمود دعامة مصنوع من ألياف الكربون، ينقل توازن السيارة إلى قاعدة العجلات الخلفية. وتزعم «فورد» أن توازن السيارة مقسم بالتساوي بين قاعدة العجلات الأمامية والخلفية.

«فورد» تكشف النقاب عن «موستانغ» الجديدة بسعر يبدأ من 300 ألف دولار (الإنترنت)