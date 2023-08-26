  • Alwasat News
Atwasat

300 ألف دولار للحصول على «موستانغ فورد» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 26 أغسطس 2023, 11:23 صباحا
300 ألف دولار للحصول على «موستانغ فورد» الجديدة
«فورد» تكشف النقاب عن «موستانغ» الجديدة بسعر يبدأ من 300 ألف دولار (الإنترنت)
alwasat radio

كشفت «فورد» العالمية للسيارات النسخة الخاصة جدًا من سيارة «موستانغ»، تحمل اسم «جي تي دي» بسعر يبدأ من 300 ألف دولار تقريبًا.

محرك السيارة
تأتي «موستانغ جي تي دي» مع محرك تيربو سعة 5.2 لتر، «في8»، بقوة 800 حصان، مع ناقل سرعة أوتوماتيك ثماني سرعات، حسب موقع «كار أند درايفر».

«نيكولا» تستدعي الشاحنات الكهربائية بسبب تسرب سائل التبريد

فبعد أن عرضت «فورد» نموذج التصميم لسيارة «موستانغ جي تي3»، قرر المدير التنفيذي جيم فارلي تحويل السيارة إلى سيارة ركوب للطرق، وهي النسخة المنتظرة من سيارة السباق المقبلة التي من المقرر أن يُكشف عنها النقاب في وقت قريب.

سيارة «جي تي دي» ستأتي مع قوة حصان أكبر، مقارنة بالسيارات في فئتها، مع خصائص ديناميكية أكثر فاعلية، غير متواجدة في سيارة السباقات «جي تي3».

عدد محدود
وتخطط «فورد» تصنيع عدد محدود من سيارات «موستانغ جي تي دي»، على أن تجعل منها سيارة الركوب الأفضل في العالم، متفوقة على «بورش» و«أستون مارتن».

أخطاء.. احذر الوقوع فيها عند انفجار إطار سيارتك

محرك «جي تي دي» مثبت بالأمام عبر عمود دعامة مصنوع من ألياف الكربون، ينقل توازن السيارة إلى قاعدة العجلات الخلفية. وتزعم «فورد» أن توازن السيارة مقسم بالتساوي بين قاعدة العجلات الأمامية والخلفية.

«فورد» تكشف النقاب عن «موستانغ» الجديدة بسعر يبدأ من 300 ألف دولار (الإنترنت)
«فورد» تكشف النقاب عن «موستانغ» الجديدة بسعر يبدأ من 300 ألف دولار (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي

ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي
بيانات شخصية لـ10 ملايين باحث عن العمل في فرنسا «معروضة للبيع»

بيانات شخصية لـ10 ملايين باحث عن العمل في فرنسا «معروضة للبيع»
الهلال يدعو الإعلام وفي صدارته «Wtv» إلى حضور المؤتمر الصحفي ويسمح بتصوير التدريب

الهلال يدعو الإعلام وفي صدارته «Wtv» إلى حضور المؤتمر الصحفي ويسمح بتصوير ...
مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو واحد

مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو واحد
وزارة الثقافة تعتمد 23 أغسطس يوما للوفاء

وزارة الثقافة تعتمد 23 أغسطس يوما للوفاء
إضراب هوليوود يؤجل إطلاق الجزء الثاني من «دون»

إضراب هوليوود يؤجل إطلاق الجزء الثاني من «دون»
أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا

أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا
النظام العسكري في النيجر يُمهل السفير الأميركي 48 ساعة لمغادرة البلاد

النظام العسكري في النيجر يُمهل السفير الأميركي 48 ساعة لمغادرة البلاد
مونديال القوى: ذهبية رابعة للفنزويلية روخاس.. ورقم قياسي للجامايكية جاكسون

مونديال القوى: ذهبية رابعة للفنزويلية روخاس.. ورقم قياسي للجامايكية جاكسون
كاريكاتير حليم - يفغيني بريغوجين

كاريكاتير حليم - يفغيني بريغوجين
البعثة: باتيلي يؤكد أهمية تحويل نقاشات اللجنة المالية إلى إجراءات ملموسة

البعثة: باتيلي يؤكد أهمية تحويل نقاشات اللجنة المالية إلى إجراءات ملموسة
«الصليب الأحمر» تحصل على 120 سبيكة ذهبية عُثر عليها في قطار سويسري

«الصليب الأحمر» تحصل على 120 سبيكة ذهبية عُثر عليها في قطار سويسري
شعبة الإعلام بـ«القيادة»: سلاح الجو يستهدف تجمعات للمعارضة التشادية (فيديو)

شعبة الإعلام بـ«القيادة»: سلاح الجو يستهدف تجمعات للمعارضة التشادية (فيديو)
البرلمان البرازيلي يأمر الشرطة بإحضار رونالدينيو للتحقيق في قضية احتيال

البرلمان البرازيلي يأمر الشرطة بإحضار رونالدينيو للتحقيق في قضية احتيال
الكرملين يعتبر أن الادعاء بأنه أصدر الأمر بقتل بريغوجين «كذب محض»

الكرملين يعتبر أن الادعاء بأنه أصدر الأمر بقتل بريغوجين «كذب محض»
إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال

إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال
الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف

الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف
صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير

صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: رباعية دفع اقتصادية من «BYD»
بالفيديو: رباعية دفع اقتصادية من «BYD»
«سوبارو» تعلن استدعاء آلاف السيارات بسبب عيوب في التصنيع
«سوبارو» تعلن استدعاء آلاف السيارات بسبب عيوب في التصنيع
«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة
«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة
«لامبورغيني» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية الجديدة بإعلان غامض
«لامبورغيني» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية الجديدة بإعلان غامض
خرق البيانات يجبر «تسلا» على مقاضاة موظفيها
خرق البيانات يجبر «تسلا» على مقاضاة موظفيها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة
5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة...
تعرف على ملامح «شيفروليه ترافيرس» الجديدة
تعرف على ملامح «شيفروليه ترافيرس» الجديدة...
احذر من هذا الخطأ عند غسل السيارة
احذر من هذا الخطأ عند غسل السيارة...
أخطاء.. احذر الوقوع فيها عند انفجار إطار سيارتك
أخطاء.. احذر الوقوع فيها عند انفجار إطار سيارتك...
تعرف على تفاصيل «شيفروليه بليزر» 2024 الكهربائية الجديدة
تعرف على تفاصيل «شيفروليه بليزر» 2024 الكهربائية الجديدة...
المزيد
300 ألف دولار للحصول على «موستانغ فورد» الجديدة
300 ألف دولار للحصول على «موستانغ فورد» الجديدة...
«أكورا» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية المنتظرة
«أكورا» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية المنتظرة...
بالفيديو: سيارة دفع رباعي هندية جديدة من «ماهيندرا»
بالفيديو: سيارة دفع رباعي هندية جديدة من «ماهيندرا»...
خرق البيانات يجبر «تسلا» على مقاضاة موظفيها
خرق البيانات يجبر «تسلا» على مقاضاة موظفيها...
«لامبورغيني» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية الجديدة بإعلان غامض
«لامبورغيني» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية الجديدة بإعلان ......
المزيد