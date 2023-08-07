  • Alwasat News
Atwasat

تعرف على تفاصيل «بير فيسكر» الكهربائية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 أغسطس 2023, 04:21 مساء
تعرف على تفاصيل «بير فيسكر» الكهربائية الجديدة
كشف مصنع السيارات الأميركي «فيسكر» النقاب عن النسخة الجديدة من «بير» الكهربائية (الإنترنت)
alwasat radio

كشف مصنع السيارات الأميركي «فيسكر» النقاب عن النسخة الجديدة من «بير» الكهربائية بالكامل، وهي من فئة السيارات المدمجة متعددة الاستخدامات.

تصميم السيارة
وتستوحي الخطوط العريضة للتصميم الخارجي لـ«بير» من سيارات الفئة نفسها، بما فيها «أوشن» الأكبر حجماً و«رونين» الكهربائية التي أعلنت عنها «فيسكر» من أسابيع قليلة، خسب موقع «موتور تريند».

«بي إم دبليو» تدخل تعديلات جديدة على الفئة الثانية من «غراند كوبيه»

أما التصميم الداخلي فاعتمد على عاملين مهمين: المرونة والعملية، والهدف هو أن يناسب التصميم جميع ركاب السيارة رباعية الأبواب.
كما أن سيارة «بير» هي الأولى التي تستخدم منصة « Simple Light Volume». وتعتمد «بير» على نظام تشغيل سيقوم بإدارة مزيج التكنولوجيا المعقدة التي تعتمد عليها السيارة عبر «حاسوب خارق»، يطلق عليه اسم «فيسكر بليد» جرى تطويره من قبل مهندسي الشركة.

«فيسكر» الأميركية تكشف الفئة الجديدة من «رونين» الكهربائية بالكامل

وهذا يعني أن سيارة «بير» ستكون قادرة على إصلاح الأعطال السريعة التي تظهر، وإجراء تحديثات على نظام التشغيل.

سعر السيارة
بالنسبة إلى سعر السيارة، ألمح المدير التنفيذي لـ«فيسكر» هنريك فيسكر، في وقت سابق، أنه سيبدأ من 30 ألف دولار بدون بعض التحسينات.

كشف مصنع السيارات الأميركي «فيسكر» النقاب عن النسخة الجديدة من «بير» الكهربائية (الإنترنت)
كشف مصنع السيارات الأميركي «فيسكر» النقاب عن النسخة الجديدة من «بير» الكهربائية (الإنترنت)
كشف مصنع السيارات الأميركي «فيسكر» النقاب عن النسخة الجديدة من «بير» الكهربائية (الإنترنت)
كشف مصنع السيارات الأميركي «فيسكر» النقاب عن النسخة الجديدة من «بير» الكهربائية (الإنترنت)
كشف مصنع السيارات الأميركي «فيسكر» النقاب عن النسخة الجديدة من «بير» الكهربائية (الإنترنت)
كشف مصنع السيارات الأميركي «فيسكر» النقاب عن النسخة الجديدة من «بير» الكهربائية (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تأهل المروج والبرانس ووفاق أجدابيا إلى تصفيات الصعود للممتاز وهبوط خالد بن الوليد

تأهل المروج والبرانس ووفاق أجدابيا إلى تصفيات الصعود للممتاز وهبوط خالد بن ...
وزير الخارجية المصري: الشعب السوداني لم يكن يوما طرفا في الحرب أو من مسبباتها

وزير الخارجية المصري: الشعب السوداني لم يكن يوما طرفا في الحرب أو من مسبباتها
كتاب «مجلة ليبيا المصورة» في حوارية المركز الليبي للمحفوظات

كتاب «مجلة ليبيا المصورة» في حوارية المركز الليبي للمحفوظات
«باربي».. أول عمل من إخراج امرأة تتجاوز عائداته العالمية مليار دولار

«باربي».. أول عمل من إخراج امرأة تتجاوز عائداته العالمية مليار دولار
جواو فيليكس يوافق على الانضمام إلى الهلال السعودي

جواو فيليكس يوافق على الانضمام إلى الهلال السعودي
العراق يسعى لتحرك دولي ضد مسؤولين سابقين بسبب «سرقة القرن»

العراق يسعى لتحرك دولي ضد مسؤولين سابقين بسبب «سرقة القرن»
كاريكاتير خيري - المشري يُغادر رئاسة مجلس الدولة بعد 5 سنوات

كاريكاتير خيري - المشري يُغادر رئاسة مجلس الدولة بعد 5 سنوات
الشلماني: قضايا حل مجلس اتحاد الكرة منظورة أمام المحاكم ونمارس عملنا باستقلالية

الشلماني: قضايا حل مجلس اتحاد الكرة منظورة أمام المحاكم ونمارس عملنا باستقلالية
4 رسائل من تكالة في أول كلمة بعد فوزه برئاسة مجلس الدولة (فيديو)

4 رسائل من تكالة في أول كلمة بعد فوزه برئاسة مجلس الدولة (فيديو)
أرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتوَّج بـ«الدرع الخيرية»

أرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتوَّج بـ«الدرع الخيرية»
شاهد.. عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط مسعود سليمان في لقاء خاص مع قناة «الوسط»

شاهد.. عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط مسعود سليمان في لقاء خاص مع قناة «الوسط»
قصة وقراءتان

قصة وقراءتان
«أبل» تستعد لطرح «آيفون 15» في هذا الموعد

«أبل» تستعد لطرح «آيفون 15» في هذا الموعد
أكاديمي الحاسوب الذي أصبح رئيسًا لمجلس الدولة.. من هو محمد تكالة؟

أكاديمي الحاسوب الذي أصبح رئيسًا لمجلس الدولة.. من هو محمد تكالة؟
في مسألة اللغة والنص والمؤلف

في مسألة اللغة والنص والمؤلف
كاريكاتير حليم - رأي حر!

كاريكاتير حليم - رأي حر!
«كوبرنيكوس»: المحيطات تحطم رقما قياسيا جديدا في الحرارة السطحية

«كوبرنيكوس»: المحيطات تحطم رقما قياسيا جديدا في الحرارة السطحية
5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة

5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
صناع السيارات الفارهة يقتحمون سوق السيارات الكهربائية في الصين
صناع السيارات الفارهة يقتحمون سوق السيارات الكهربائية في الصين
«بي إم دبليو» تدخل تعديلات جديدة على الفئة الثانية من «غراند كوبيه»
«بي إم دبليو» تدخل تعديلات جديدة على الفئة الثانية من «غراند ...
5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة
5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة
جدول الصيانة للسيارات الكهربائية
جدول الصيانة للسيارات الكهربائية
«فيسكر» الأميركية تكشف الفئة الجديدة من «رونين» الكهربائية بالكامل
«فيسكر» الأميركية تكشف الفئة الجديدة من «رونين» الكهربائية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
10 أسباب وراء ارتفاع حرارة المحرك
10 أسباب وراء ارتفاع حرارة المحرك...
5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة
5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة...
«هيونداي سانتا في» تحصل على مظهر جديد أكثر جرأة
«هيونداي سانتا في» تحصل على مظهر جديد أكثر جرأة...
سوق السيارات الجديدة يتراجع في مؤشرات المستهلكين
سوق السيارات الجديدة يتراجع في مؤشرات المستهلكين...
«ألباين» يتوسع في السوق الأميركية ويطرح سيارات رياضية كهربائية بالكامل
«ألباين» يتوسع في السوق الأميركية ويطرح سيارات رياضية ......
المزيد
تعرف على تفاصيل «بير فيسكر» الكهربائية الجديدة
تعرف على تفاصيل «بير فيسكر» الكهربائية الجديدة...
احذر من هذا الخطأ عند غسل السيارة
احذر من هذا الخطأ عند غسل السيارة...
مشكلات الأحزمة والكاميرات تجبر «تسلا» على سحب 271 سيارة
مشكلات الأحزمة والكاميرات تجبر «تسلا» على سحب 271 سيارة...
«فيسكر» الأميركية تكشف الفئة الجديدة من «رونين» الكهربائية بالكامل
«فيسكر» الأميركية تكشف الفئة الجديدة من «رونين» الكهربائية ......
جدول الصيانة للسيارات الكهربائية
جدول الصيانة للسيارات الكهربائية...
المزيد