تعرف على تفاصيل «بير فيسكر» الكهربائية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

كشف مصنع السيارات الأميركي «فيسكر» النقاب عن النسخة الجديدة من «بير» الكهربائية بالكامل، وهي من فئة السيارات المدمجة متعددة الاستخدامات.

تصميم السيارة

وتستوحي الخطوط العريضة للتصميم الخارجي لـ«بير» من سيارات الفئة نفسها، بما فيها «أوشن» الأكبر حجماً و«رونين» الكهربائية التي أعلنت عنها «فيسكر» من أسابيع قليلة، خسب موقع «موتور تريند».

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أما التصميم الداخلي فاعتمد على عاملين مهمين: المرونة والعملية، والهدف هو أن يناسب التصميم جميع ركاب السيارة رباعية الأبواب.

كما أن سيارة «بير» هي الأولى التي تستخدم منصة « Simple Light Volume». وتعتمد «بير» على نظام تشغيل سيقوم بإدارة مزيج التكنولوجيا المعقدة التي تعتمد عليها السيارة عبر «حاسوب خارق»، يطلق عليه اسم «فيسكر بليد» جرى تطويره من قبل مهندسي الشركة.

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وهذا يعني أن سيارة «بير» ستكون قادرة على إصلاح الأعطال السريعة التي تظهر، وإجراء تحديثات على نظام التشغيل.

سعر السيارة

بالنسبة إلى سعر السيارة، ألمح المدير التنفيذي لـ«فيسكر» هنريك فيسكر، في وقت سابق، أنه سيبدأ من 30 ألف دولار بدون بعض التحسينات.

كشف مصنع السيارات الأميركي «فيسكر» النقاب عن النسخة الجديدة من «بير» الكهربائية (الإنترنت)

كشف مصنع السيارات الأميركي «فيسكر» النقاب عن النسخة الجديدة من «بير» الكهربائية (الإنترنت)

كشف مصنع السيارات الأميركي «فيسكر» النقاب عن النسخة الجديدة من «بير» الكهربائية (الإنترنت)