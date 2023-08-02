«تويوتا» تعلن عودة «لاند كروزر» إلى أميركا الشمالية بتصميم جديد

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تعود سيارة «لاند كروزر» الشهيرة مجددًا إلى الأسواق في أميركا الشمالية بعد غياب استمر ثلاث سنوات، لكن بتصميم جديد كليًّا.

وتسعى «تويوتا» إلى زيادة قدرات السيارة خاصة في الطرق الوعرة، مع زيادة اهتمام السوق الأميركي بالشاحنات والسيارات المدمجة متعددة الاستخدامات، حسب شبكة «سي إن إن» الأميركية.

ومن المتوقع أن تأتي «لاند كروزر» الجديدة بحجم أصغر من الفئة الأخيرة، والتي بيعت للمرة الأولى في الولايات المتحدة بالعام 2021 بسعر بلغ 80 ألف دولار.

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ومن المتوقع أن يبدأ سعر «لاند كروزر» الجديدة من 55 ألف دولار، على أن تتوافر في أسواق أميركا الشمالية بحلول ربيع العام 2024.

ولمحبي السيارة في الولايات المتحدة، تعيد «تويوتا» تقديم «لاند كروزر» موديل العام 1958، احتفالًا بالعام الأول؛ حيث تم إطلاق السيارة، لكنها تأتي مع تصميم جديد مميز.

وتنتج الشركة خمسة آلاف سيارة فقط من «لاند كروزر» الجديدة، ستكون متوفرة بلونين جديدين، وأدوات تقنية جديدة من الداخل.

وستأتي السيارة مع محرك هجين، من محرك يعمل بالبنزين رباعي الأسطوانات، سعة 2.4 لتر، ومحرك كهربائي ينتج قوة 326 حصانًا.

سيارة «لاند كروزر» الجديدة. (سي إن إن الأميركية)

سيارة «لاند كروزر» الجديدة. (سي إن إن الأميركية)