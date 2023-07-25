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تغييرات جديدة لأيقونة كيا «سورينتو» 2024

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يوليو 2023, 01:20 مساء
تغييرات جديدة لأيقونة كيا «سورينتو» 2024
أول صور رسمية لكيا «سورينتو» 2024 تكشف تغييرات مهمة (الإنترنت)
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بعد أن شهدنا الظهور الأول لسيارة هيونداي «سانتا» 2024، التي أعيد تصميمها بشكل كبير، كنا مستعدين لمشاهدة تغييرات كبيرة على كيا «سورينتو» ذات الصلة ميكانيكيا.

من المؤكد أن سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم من كيا تمر فقط بتحديث منتصف الدورة، لذلك لن تكون تعديلات التصميم جذرية على الإطلاق.
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تجلب عملية تغييرات التصميمات الخارجية بعض التنقيحات المرئية الجوهرية إلى السيارة التي كانت، ولا تزال، تشعر بالعمر القصير بالنظر إلى أن طراز الجيل الرابع قد جرى كشف النقاب عنه منذ ما يزيد قليلاً على ثلاث سنوات.

التغييرات الجديدة
تُظهر الصور الرسمية الأولى لـ«سورينتو» 2024 من أن كيا أعادت صياغة الواجهة الأمامية بالكامل، لتتوافق مع المصابيح الأمامية على شكل حرف T، مع شريط إضاءة علوي في أثناء النهار يحيط بشعار كيا.
ولم تعد الشارة مثبتة على الشبكة، حيث جرت إعادة وضعها في الجزء السفلي من غطاء المحرك.
وتتمتع الشبكة بمظهر جديد، كما هو الحال مع مدخل الهواء السفلي، حيث لا يزال يستضيف مصابيح ضباب منفصلة.
كما تبدو الستائر الهوائية العمودية أكبر قليلاً الآن، ونلاحظ أيضا لوحا انزلاقيا فضيا.

ونظرا لأن هذا مجرد تحديث في منتصف الدورة، فإن سورينتو تحتفظ بالمظهر الجانبي، ولكن مع عجلات معدنية مصممة حديثا.
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في الخلف، تحتوي المصابيح الخلفية المعدلة بشكل خفي على رسومات جديدة، وتلتقي في المقدمة بدلا من أن تكون وحدات منفصلة، كما كان الحال في الطراز الذي جرى تعديله مسبقا.

ويبدو أن كيا قد نقلت الأضواء العكسية إلى الأسفل، أسفل لوحة الانزلاق الفضية.

التصميم الداخلي
بينما يبدو التصميم الداخلي مألوفا على الفور، لكن هناك تغييرات في لوحة القيادة.
على سبيل المثال، اختفت فتحات التهوية العمودية الكبيرة الموجودة في الوسط، واستبدلت فتحات تهوية أقل حجما بها، لإفساح المجال أمام شاشة اللمس الموسعة لنظام المعلومات والترفيه.

وهناك أيضا نظام مصادقة ببصمة الإصبع، وألوان داخلية جديدة، وهذا مجرد كشف للتصميم، حيث سيجرى كشف المواصفات الفنية في منتصف أغسطس.

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

أول صور رسمية لكيا «سورينتو» 2024 تكشف تغييرات مهمة (الإنترنت)
أول صور رسمية لكيا «سورينتو» 2024 تكشف تغييرات مهمة (الإنترنت)
أول صور رسمية لكيا «سورينتو» 2024 تكشف تغييرات مهمة (الإنترنت)
أول صور رسمية لكيا «سورينتو» 2024 تكشف تغييرات مهمة (الإنترنت)
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